Feijóo revela una charla de una hora con Abascal «fructífera» y «esclarecedora»: «El pacto puede ser posible»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado que este domingo mantuvo una conversación telefónica de una hora con el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha calificado de «fructífera» y «esclarecedora». Según ha explicado, tras ese contacto se abre «un escenario en el que el pacto puede ser posible» en Extremadura y Aragón.

Feijóo indicó que el PP ha presentado este lunes un documento marco con las bases para negociar con Vox, en el que han «venido trabajando desde las elecciones en Extremadura», celebradas el 21 de diciembre. El propósito, ha señalado, es «dar gobiernos estables» en las comunidades autónomas.

El líder del PP subrayó en una entrevista en Onda Cero que «la prioridad del PP está clara», ya que persigue un «cambio político» y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «pase a la historia». En este contexto, ha emplazado a Vox a aclarar si «su prioridad» es que el jefe del Ejecutivo «pase a la oposición» o si, por el contrario, busca «imposibilitar los gobiernos del PP, aun ganando».

«Ahora bien, creo que en la conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal, que fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga –secretario general de Vox– y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible», afirmó.

Feijóo: «Por mí no va a quedar»

Feijóo ha detallado que mantuvo «una conversación de una hora aproximadamente» con Abascal en la que intentaron poner «un poco de orden en este ruido permanente» que, a su juicio, domina la política nacional. «Yo me niego a que el ruido afecte a la alternativa», recalcó, advirtiendo además a Vox de que frustrar un acuerdo «sería una irresponsabilidad de ambos partidos».

Asimismo, garantizó que, en lo que dependa del PP, no se va a «quebrar» el mandato de las urnas. «Por mí, insisto, no va a quedar», insistió. Según ha explicado, durante esa charla Abascal se mostró dispuesto a retomar las negociaciones y analizar si existe «un punto de acuerdo».

«Postura nueva» de Vox

Núñez Feijóo también reconoció que aprecia que «hay una postura nueva» en Vox. Recordó que en diciembre la formación planteó «entrar» en el Ejecutivo extremeño con tres consejerías y una vicepresidencia, pero que ahora «han retirado formalmente ese requisito» y priorizan acordar «un programa político» para después decidir si quieren o no formar parte de los gobiernos del PP en Extremadura y Aragón.

«Quiero gobernar en solitario»

Cuestionado sobre si este documento podría servirle en una eventual negociación para su investidura a nivel nacional, Feijóo ha reiterado que aspira a «gobernar en solitario», tal y como defendió en el congreso del PP celebrado en julio, porque considera que «es bueno» para el país.

«También dije y mantengo que yo no voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza política de mi país, que es Vox. Mi única línea roja es Bildu y yo no voy a hablar ni a negociar con los independentistas que no sea dentro de la Constitución», ha declarado.

El presidente del PP ha explicado que el documento fija «unas líneas básicas» y deja claro que no se pactará «nada en contra de la Constitución». «Yo no voy a declarar un programa insumiso en contra de las leyes. Si no me gustan las leyes, cuando llegue al Gobierno de España las cambiaré, pero las leyes españolas las cumpliré», advirtió.