Una jefa del Archivo Regional de Madrid enseña a boicotear a Israel en el Círculo de Bellas Artes

«Duele, así si les duele, o sea, que algo estaremos haciendo bien». Con estas palabras, la funcionaria pública Blanca Bazaco Palacios, jefa de la Unidad de Referencias y Atención al Usuario del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, relató en un acto celebrado el 13 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid lo que calificó como un «caso de éxito»: el intento de impulsar un boicot contra Israel mediante presión mediática y movilización de asociaciones.

Durante una reunión organizada por la Asociación Bibliotecas y Archivos por Palestina, Bazaco explicó que la estrategia pasaba por «reventar las presentaciones de Israel sacando banderas palestinas» y llamar a la prensa para generar repercusión pública. Según su relato, la presión ejercida sirvió para que se alegaran supuestos riesgos de seguridad y se invitara finalmente a Israel a no participar en el evento.

El encuentro, organizado por la Asociación Bibliotecas y Archivos por Palestina, reunió a profesionales del ámbito cultural y documental con el objetivo de debatir sobre la situación del patrimonio palestino y el papel de bibliotecas y archivos en el contexto del conflicto. Durante su intervención, Bazaco explicó cómo, según su versión, se impulsaron movilizaciones y contactos con medios de comunicación para generar presión en torno a la presencia de representantes israelíes en determinados eventos profesionales.

El Círculo de Bellas Artes es una entidad privada sin ánimo de lucro, que recibe subvenciones del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Pedro Sánchez y diferentes miembros de su gobierno, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han utilizado desde el pasado 7 de octubre de 2023 la causa palestina para atacar Israel. Entonces, los terroristas de Hamás, financiados por la dictadura de los ayatolás de Irán, atacaron el sur de Israel. Asesinaron a más de 12.000 personas y secuestraron a 251.

Desde entonces, Pedro Sánchez ha utilizado la causa palestina para elevar su perfil político y desviar la atención de los problemas por casos de corrupción que le estrechan el cerco a su familia y a los miembros de su partido. Incluso, Yolanda Díaz o Sira Rego han adoptado proclamas de Hamás en las manifestaciones a las que han acudido a favor de la causa palestina, como la famosa «¡desde el río hasta el mar!», que significa la defensa de un Estado palestino desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, eliminando el Estado de Israel, que actualmente se encuentra entre los dos territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania.

Las palabras de Bazaco han reavivado la discusión sobre los límites entre activismo político y neutralidad institucional en espacios públicos vinculados a la cultura, así como sobre el papel que deben desempeñar funcionarios y profesionales del sector en este tipo de campañas.

La funcionaria presume del boicot a Israel

«Movilizamos a otras asociaciones, intentamos hablar con la prensa, y ahí es la historia del éxito», afirmó. En su explicación añadió que la idea consistía en realizar una acción de protesta durante las presentaciones de Israel, desplegando banderas palestinas y llamando a los medios para que el gesto tuviera repercusión pública. Según relató, la organización del evento habría terminado retirando la participación israelí alegando motivos de seguridad.

En su relato, explica: «Nos llama la Subdirectora General de Archivos Estatales a la asociación para darnos las gracias porque ellos venían empujando como parte de la organización. Les hemos dado la excusa perfecta para decir, desde nuestro punto de vista todo muy soft, pero que había un riesgo de seguridad que no podían garantizar y entonces se invita amablemente a Israel a no participar. Historia de éxito», aseguró.

Bazaco relató los hechos con aparente satisfacción, lo que ha provocado críticas por parte de quienes consideran que se trata de un ejemplo de instrumentalización política en ámbitos culturales y profesionales.

La controversia se produce además en un contexto de creciente tensión en torno a actos relacionados contra Israel en España. Algunos sectores han señalado episodios recientes, como la polémica en torno al partido que el equipo de baloncesto Hapoel Tel Aviv tenía previsto disputar en Madrid el próximo 24 de marzo, donde también se han planteado debates sobre seguridad y posibles protestas.

El encuentro celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid incluyó intervenciones de especialistas y académicos. Entre ellos se encontraba Sonia Boulos, profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Nebrija y coeditora de la publicación Palestine/Israel Review. También participó un panel con Pilar Montero Vilar, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; la periodista Sarah Babiker Moreno; y el investigador Pablo Parra Valero, especializado en ciencias de la documentación.