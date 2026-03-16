Huelga de profesores en Cataluña 2026: horarios, manifestaciones y recorridos en Barcelona

La huelga de profesores en Cataluña de 2026 promete convertirse en uno de los paros educativos más importantes de los últimos años, con movilizaciones escalonadas a lo largo de toda la semana y una huelga general prevista para el viernes 20 de marzo. Los docentes reclaman mejoras laborales, reducción de ratios por aula y una mayor inversión en educación pública, mientras los sindicatos advierten que la falta de acuerdo con la Generalitat ha hecho inevitable esta convocatoria de protestas.

Desde el lunes 16 hasta el jueves 19, diferentes comarcas de Cataluña se verán afectadas por paros parciales en centros educativos, que incluyen institutos, colegios y escuelas de educación especial. Cada jornada contará con manifestaciones locales que buscan visibilizar el impacto de la huelga y presionar a las autoridades para abrir un diálogo efectivo. La capital catalana será uno de los focos principales de la protesta, con concentraciones que partirán de lugares estratégicos como la Plaza Urquinaona y que reunirán a miles de docentes y simpatizantes de la educación pública.

El punto culminante de esta semana de movilizaciones será el viernes 20 de marzo, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña. La gran manifestación unitaria partirá a las 12:30 horas desde la Plaza Tetuan, recorriendo las principales calles de Barcelona hasta llegar al Parlament de Cataluña, en un recorrido que simboliza la exigencia de soluciones estructurales y el reconocimiento del papel fundamental de los docentes en la sociedad.

Los efectos de la huelga no se limitan a la interrupción de las clases: también se verán afectados los servicios de transporte escolar y algunas actividades complementarias de los centros educativos. Por ello, las familias deben estar atentas a las comunicaciones oficiales de cada institución y planificar alternativas para garantizar la seguridad de los estudiantes durante los días de paro.

La huelga de profesores en Cataluña 2026 refleja, una vez más, la tensión existente entre los trabajadores del sector educativo y las autoridades autonómicas, así como la importancia de garantizar la calidad y la equidad en la educación pública, mientras miles de estudiantes, familias y docentes se preparan para una semana de movilizaciones sin precedentes.

Qué días son las manifestaciones y qué ciudades están afectadas:

-Lunes 16: Paro en Barcelonès, Baix Llobregat y Consorcio de Educación de Barcelona; manifestación a las 12:30 en Plaza Urquinaona.

-Martes 17: Penedès, Tarragonès y Terres de l’Ebre.

-Miércoles 18: Alt Pirineu i Aran, Lleida y Cataluña Central.

-Jueves 19: Girona, Maresme y Vallès.

-Viernes 20: Huelga general en toda Cataluña, con gran manifestación unitaria desde Plaza Tetuan (12:30 h) hacia el Parlament

Huelga de profesores hoy: qué centros están afectados

Este lunes 16 de marzo de 2026, la primera jornada de la huelga de docentes en Cataluña está en marcha y afecta a un gran número de centros educativos en varias comarcas de la región. La convocatoria de paro, impulsada por los principales sindicatos de la enseñanza pública, se concentra hoy en Barcelonès, Baix Llobregat y el Consorcio de Educación de Barcelona, con una amplia participación de profesorado, personal docente y educativo de escuelas infantiles, colegios e institutos públicos.

Entre los centros afectados se encuentran escuelas de primaria y secundaria, centros de educación especial y un buen número de institutos de enseñanza obligatoria que han registrado adhesiones masivas al paro. La interrupción de las clases implica que muchos alumnos no recibirán enseñanza presencial durante toda la jornada, salvo en aquellos casos en los que los equipos directivos hayan programado actividades alternativas o se haya decretado la apertura con personal mínimo no docente.

Horarios y recorridos de las manifestaciones

Durante la semana de huelga de profesores en Cataluña 2026, cada jornada contará con manifestaciones en distintas comarcas, con recorridos establecidos para garantizar la visibilidad de las protestas y la seguridad de los participantes. A continuación, se detallan los horarios y recorridos previstos:

Lunes 16 de marzo – Barcelonès, Baix Llobregat y Consorcio de Educación de Barcelona

Manifestación principal: 12:30 h en Plaza Urquinaona, Barcelona.

Recorrido: Desde Plaza Urquinaona, avanzará por Via Laietana hasta finalizar cerca de la Catedral de Barcelona, con presencia de sindicatos y asociaciones de docentes.

Martes 17 de marzo – Penedès, Tarragonès y Terres de l’Ebre

Horarios: concentraciones a las 12:00 h en los principales centros urbanos de cada comarca.

Recorridos: marchas cortas por calles céntricas, culminando en plazas principales donde se leerán manifiestos y reivindicaciones.

Miércoles 18 de marzo – Alt Pirineu i Aran, Lleida y Cataluña Central

Horario: 12:30 h en los centros urbanos de referencia de cada comarca.

Recorridos: desplazamientos desde institutos y colegios hasta los ayuntamientos o plazas centrales.

Jueves 19 de marzo – Girona, Maresme y Vallès

Horario: 12:30 h, con concentraciones en las plazas principales de cada ciudad o municipio.

Recorridos: marchas locales de corta distancia para reforzar la visibilidad de la protesta en cada zona.

Viernes 20 de marzo – Huelga general en toda Cataluña

Gran manifestación unitaria en Barcelona: 12:30 h desde Plaza Tetuan hasta el Parlament de Cataluña.

Recorrido: Plaza Tetuan → Gran Via de les Corts Catalanes → Passeig de Gràcia → Parlament de Cataluña.

La manifestación está prevista como la jornada más multitudinaria, con docentes de todas las comarcas participando de forma coordinada.

Institutos y transporte escolar afectados

La huelga de profesores de Cataluña 2026 afecta principalmente a institutos y colegios públicos, así como a los servicios de transporte escolar asociados, con impacto variable según la comarca y el centro educativo.

Centros educativos afectados

Lunes 16 de marzo: Barcelonès, Baix Llobregat y Consorcio de Educación de Barcelona

Institutos y colegios públicos de Barcelona capital y alrededores verán alteradas sus clases.

La adhesión de los docentes al paro puede implicar cierre total o parcial de algunos centros.

Martes 17 de marzo: Penedès, Tarragonès y Terres de l’Ebre

Institutos y escuelas de secundaria y primaria en estas comarcas afectados por paros parciales.

Miércoles 18 de marzo: Alt Pirineu i Aran, Lleida y Cataluña Central

Interrupción de clases en institutos y centros educativos de referencia de cada comarca.

Jueves 19 de marzo: Girona, Maresme y Vallès

Centros educativos afectados principalmente en las ciudades principales y cabeceras de comarca.

Viernes 20 de marzo: Huelga general en toda Cataluña

Todos los institutos y colegios públicos se ven afectados, con gran manifestación en Barcelona que concentra a docentes de toda la región.

Transporte escolar

El transporte escolar se verá interrumpido en varias rutas, especialmente en zonas de manifestación, como Barcelona, Girona y Lleida, donde las marchas afectarán el tránsito.

Las familias deben consultar con los centros educativos si el transporte funcionará con normalidad o si se han activado rutas alternativas.

Se recomienda prever alternativas de desplazamiento y organizar horarios para asegurar que los estudiantes lleguen a los centros que permanezcan abiertos.

Qué hacer durante la huelga de profesores en Cataluña

La huelga de profesores en Cataluña puede generar interrupciones en las clases, transporte escolar y actividades complementarias, por lo que es importante que familias y estudiantes tomen medidas para organizarse durante estos días:

Informarse sobre la situación de tu centro

Consulta con tu instituto o colegio si participa en la huelga y si habrá clases presenciales o actividades alternativas.

Verifica horarios de inicio y cierre de los centros, ya que algunos podrían abrir solo parcialmente.

Organizar el transporte escolar

Comprueba si las rutas de transporte escolar funcionarán con normalidad.

Planifica rutas alternativas en caso de que las manifestaciones afecten el tráfico en tu zona.

Evita circular por calles donde se realizan manifestaciones para garantizar seguridad.

Adaptar la jornada familiar

Si tienes hijos en edad escolar, prepara actividades alternativas en casa en caso de que el centro cierre o las clases se suspendan.

Coordina con familiares o vecinos para cubrir desplazamientos y cuidado de los menores durante la jornada de huelga.

Mantenerse informado sobre las manifestaciones

Las manifestaciones se realizan a horarios específicos y con recorridos determinados.

Revisa comunicados de sindicatos, Departament d’Educació y ayuntamientos para cambios de última hora.

Evita desplazarte por zonas de concentración durante las marchas, especialmente en Barcelona, Girona y Lleida.