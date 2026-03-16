Abascal anuncia un futuro de pactos con el PP: «Vamos a gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que habrá un futuro de pactos con el PP tras el maratón electoral autonómico con Castilla y León, previo a Andalucía. «Vamos a gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León», ha afirmado desde Bambú al ser preguntado por los medios de comunicación. Ahora bien, Abascal ha advertido que, antes de negociar la entrada de cualquiera de los ejecutivos, pedirá al PP un «programa de gobierno».

Abascal ha reiterado que los pactos tanto en Castilla y León como en el resto de las regiones, se basarán en medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías, reflejando «desconfianza» en el PP de cara a cumplir los futuros acuerdos, aludiendo a las anteriores experiencias de gobierno que desencadenaron en ruptura por parte de Vox al considerar que los populares habían incluido las cláusulas relacionadas con la inmigración ilegal y el reparto de menas.

En este sentido, Castilla y León podría ser el desencadenante de una cascada de fructíferas negociaciones en Aragón y Extremadura, teniendo en cuenta que Alfonso Fernández Mañuco ha ofrecido a Vox rubricar el pacto de 2022. Lo que significaría al menos un punto de partida que incluiría una vicepresidencia y tres consejerías para los de Abascal.

Vox para los pactos: un programa de gobierno

Preguntado por OKDIARIO si la formación aceptaría la oferta del líder popular (quien prometió durante la campaña negociar con independencia de Alberto Núñez Feijóo), Abascal ha insistido en que, primero, se debe fijar un «programa de gobierno» para después negociar los «sillones».

La prioridad en Bambú tras la última cita electoral antes de las andaluzas es cerrar los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Un objetivo común con el PP, tal y como han manifestado el aragonés Jorge Azcón y la extremeña María Guardiola.

«Tenemos que entregarnos a la tarea más importante de las urnas», ha señalado Abascal, en referencia a la conformación de los ejecutivos con las expectativas puestas en que el fruto sea «gobiernos que reflejen los resultados» obtenidos, lo que abriría la puerta a que cada comunidad, llegado el momento de concretar dichos acuerdos de gobierno, se materializara de forma distinta, teniendo en cuenta que «gobernar» para Vox es «influir en las políticas». Máxime cuando el gobierno a la valenciana es el paradigma de Bambú al que han aludido desde el comienzo de las negociaciones.

Al respecto, Abascal ha defendido el «resultado histórico» que ha obtenido Vox en Castilla y León, advirtiendo que la posición de la formación de cara a las negociaciones es fuerte, al cosechar el 18,9% de los votos, sumando un procurador por la provincia de Soria.

«Vox ha demostrado que no tenemos techo», ha afirmado, al tiempo que ha contestado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha valorado que los votantes castellanoleonenses habrían censurado en las urnas «la negativa de Vox» de avanzar en las negociaciones.

El citado programa de gobierno que Vox lleva meses proponiendo, implicaría una negociación por ambas partes detallada punto por punto y, por ende, no encajaría ni el decálogo de Génova con el que Feijóo trató de marcar unas pautas previas tras el resultado de Aragón ni los acuerdos anteriores que las formaciones lograron en 2023 o 2022.

Al respecto de esto último, cabe recordar las palabras del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, tras los resultados electorales de Extremadura: «Hemos aprendido».

Para Abascal, las declaraciones del popular carecen de fundamento, puesto que Vox «ha crecido en votos y escaños», y sólo reflejan el «miedo» del popular a perder «la mayoría absoluta» en las próximas elecciones.