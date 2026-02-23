PP y Vox pactan negociar el programa de gobierno primero y los puestos después en Extremadura y Aragón

El Partido Popular y Vox iniciarán esta semana una ronda de contactos para tratar de desencallar las negociaciones para la formación de un Gobierno en Extremadura y Aragón. Tras semanas de bloqueo político, las direcciones nacionales de ambos partidos buscarán puntos de encuentro para sellar tanto un programa de Gobierno como el reparto de asientos.

No serán ni una ni dos reuniones, sino las suficientes, según fuentes populares, hasta lograr pactar un acuerdo que permita la formación de un Ejecutivo en ambas autonomías tras la celebración de unas elecciones que dieron la victoria al PP -María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón-, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.

El objetivo, tal y como han avanzado desde ambas formaciones políticas, es vencer «el clima de desconfianza» que se ha instalado en las conversaciones de sus equipos negociadores en sendas regiones. Desde el PP, por su parte, no se ha confirmado por el momento quién será la persona o personas que lideren el diálogo con los de Santiago Abascal.

Según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el objetivo principal de su partido a la hora de involucrarse en las conversaciones pasa por «evitar» las «repeticiones electorales» en ambas comunidades autónomas. «Vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo», ha asegurado la dirigente popular.

Lo cierto es que, en el caso de Extremadura, el tiempo corre en contra de su candidata y ganadora de los comicios, la popular María Guardiola, que el próximo día 3 de marzo debe presentarse a un primer debate de investidura y que, previsiblemente, si no se fragua un acuerdo con Vox en la próxima semana, se prevé que resulte fallido.

Según ha adelantado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, las conversaciones con los de Feijóo serán a la máxima prontitud posible y se desarrollará en las dos regiones en paralelo bajo un nuevo marco negociador.

Las negociaciones, según ha destacado, pilotarán ahora en dos fases. Una primera que será la «fundamental y primordial», en que el objetivo será ponerse de acuerdo sobre medidas «concretas», «ideas» y «un plan de gobierno» que «no dé lugar a interpretaciones» erróneas o inequívocas y que, además, proponga una serie de garantías que aseguren su correcto cumplimiento.

En una segunda fase, según ha explicado Garriga, se hablará de los posibles puestos dentro de los Ejecutivos autonómicos que ocupe cada uno de los partidos políticos. «Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo», ha resumido el secretario general de Vox.