El PP descarta implicar a Feijóo en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

Génova descarta la implicación de Alberto Núñez Feijóo en las negociaciones para la formación de un Gobierno con Vox en Extremadura y Aragón. La dirección nacional del Partido Popular, que apuesta por delegar los acuerdos en los equipos territoriales, aboga por preservar la autonomía de los barones autonómicos del PP.

Así se ha referido Carmen Fúnez, vicesecretaria del Partido Popular de Sanidad y Política Social, en una rueda de prensa a la salida del Comité de Dirección Nacional del partido. «Respetamos la labor negociadora que están haciendo tanto María Guardiola en Extremadura como Jorge Azcón en Aragón», ha asegurado.

Todo, en tanto que ambos candidatos populares a la reelección a la Presidencia de sus territorios han sido, con el voto mayoritario de los españoles, los elegidos para liderar de nuevo sus ejecutivos regionales. Lo cierto es que en Extremadura, Guardiola se ha quedado a 4 escaños de la mayoría absoluta; Azcón, por su parte, a 8 parlamentarios. Y ambos, necesitan del apoyo de Vox para poder conformar un Gobierno de coalición.

Fúnez, a preguntas de los medios, ha defendido la capacidad negociadora de los suyos y ha descartado injerencias de cualquier tipo por parte de la dirección nacional del partido. «Ellos saben exactamente cuáles son las líneas que están marcadas», ha señalado.

Confianza plena de la dirección

«Sus acuerdos, como todos los que hace el PP independientemente del ámbito territorial, responderán a algo esencial, que son los principios y valores del partido y nuestros principios programáticos», ha asegurado. En ese sentido, ha remarcado que el líder nacional del PP «confía absolutamente en ellos» para llegar a sendos acuerdos de Gobierno.

Tras los comicios autonómicos en Extremadura, que dieron la victoria a la popular María Guardiola y cuyo equipo se encuentra en plenas negociados para la formación de una coalición con Vox, Fúnez ha destacado que desde Génova tengan «esperanza» plena en la «responsabilidad» de los equipos para dirigir las negociaciones.

En este sentido, ha defendido la idoneidad de la candidata del PP para ser la persona que lidere el futuro Gobierno extremeño. «Estabilidad» y «proporcionalidad» son los principios que imperen en las negociaciones.

Fúnez, que ha pedido «menos ruido en los medios de comunicación» ha clamado porque haya más «trabajo» en el ámbito de las mesas de negociación. «En estas negociaciones, sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa de trabajo responsable», ha asegurado la dirigente del PP.

Un mes de Adamuz

La secretaria del PP ha destacado que, casi un mes después del trágico accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 47 personas, el Gobierno todavía no haya dado «ninguna explicación convincente» de cómo pudo producirse el fallo en las vías del tren, tampoco cómo se podría haber evitado.

A su juicio, esto no se trata de otra cosa que una «negligencia donde ha fallado el mantenimiento y el control de la red y se ha hecho caso omiso a los llamamientos de muchas instituciones e incluso del sindicato de maquinistas». «La marca España del AVE se ha convertido en la marca Sánchez de la España que no funciona», ha apuntado la también diputada popular.

En este sentido, ha exigido la puesta en marcha también de un plan de mantenimiento urgente de toda la red de carreteras. Ello, porque a juicio del PP, la red española está más cerca de las vías de los años 80 y 90 que del siglo XXI. Haciendo de la misma, ha destacado, una de las más decadentes al contar con apenas una inversión de un 30% menos en mantenimiento que los países de nuestro entorno.