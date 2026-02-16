María Guardiola: «Quiero que Vox sea mi socio de gobierno, nos unen muchas más cosas de las que nos separan»

María Guardiola (Cáceres, 1978) ganó las elecciones en Extremadura del pasado diciembre, consiguiendo para el PP más diputados que toda la izquierda junta. Y tantos como los que suman PSOE y Vox. Sin embargo, María Guardiola necesita algún tipo de acuerdo para alcanzar la mayoría parlamentaria con la que revalidar su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Su apuesta es inequívoca, y así lo declara: «Quiero que Vox sea mi socio de gobierno». Y no sólo por la aritmética que han arrojado las urnas, sino por el sentido común: «Nos unen muchas más cosas de las que nos separan».

PREGUNTA.- ¿Va a ser investida presidenta esta legislatura?

RESPUESTA.- Mi objetivo principal no sólo es ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sino poder alcanzar un pacto de gobierno que permita que Extremadura tenga un gobierno fuerte y estable y que podamos seguir transformando la región como llevamos haciendo dos años y medio. A la vista están los frutos de este Gobierno. Extremadura ya no es la que era. Quiero llegar a un buen acuerdo de gobierno, es lo que han pedido los extremeños en las urnas.

P.- ¿Descarta totalmente la vía del PSOE?

R.- Lo hemos dejado muy claro. He dicho desde el primer momento que soy muy consecuente con el resultado de las urnas en Extremadura, como lo han sido en Aragón. Los votantes han hablado de manera rotunda y muy contundente. Han dicho que no quieren al sanchismo ni en pintura y quieren que sigamos profundizando en ese cambio que ya se inició en 2023. Es por lo que estoy trabajando constantemente.

P.- Pero usted publicó en un tuit que había pedido la abstención al PSOE.

R.- Llamé a José Luis Quintana, representante de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, para decirle que lo más decente era abstenerse para cumplir con la voluntad del pueblo a la vista del batacazo del PSOE, que ha tenido el peor resultado de su historia tras bajar diez escaños. Pero en ningún caso voy a retroceder ni voy a aplicar las políticas sanchistas que tantísimo daño han hecho a Extremadura. Hemos sufrido falta de inversión en el AVE: cualquiera que quiera venir a esta región tiene que hacer una tremenda aventura. No tenemos autovías que nos conecten con el resto de España, ni aeropuerto cuando hay niebla. El Gobierno quiere cerrar una central nuclear con empleo de calidad pero no tenemos la potencia eléctrica para que vengan a invertir a esta región. Además, hemos sido sucursal de la corrupción sanchista porque aquí han enchufado al hermano del presidente. Yo creo que los extremeños han hablado muy claro y han dicho que se acabó el sanchismo.

P.- ¿El PSOE de Extremadura es mejor o peor después de la salida de Miguel Ángel Gallardo, ex líder socialista en la región?

R.- Es exactamente el mismo PSOE. Gallardo no es la causa de la debacle del PSOE en Extremadura, sino la consecuencia. Fue candidato porque su futuro judicial estaba unido al del hermano del presidente del Gobierno y Pedro Sánchez sólo piensa en él. El PSOE de Extremadura mira hacia otro lado con el Gobierno más corrupto de la historia y que está lleno de machistas. En las oficinas del PSOE ha habido acosadores sexuales ocupando cargos importantes y el partido los ha tapado. Tenemos un Gobierno que avala lo que está haciendo el sanchismo: destruir poco a poco las instituciones y nuestra democracia.

P.- ¿La única opción es llegar a un acuerdo de investidura con Vox?

R.- Es la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos. En eso tenemos que trabajar. Yo he tendido mi mano desde el primer momento. Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Somos partidos diferentes con sensibilidades distintas, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Lo necesita toda España, pero especialmente Extremadura. La región ha vivido 40 años de políticas caducas y socialistas. La comunidad ha estado al margen de absolutamente todo, como cuando se nos dejó pasar en la Revolución Industrial. Se han olvidado de invertir en Extremadura, pero hemos empezado a levantar la cabeza. Y en el mejor momento de esta región, yo no voy a provocar un frenazo. Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere.

P.- ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo de investidura o de gobierno hasta ahora?

R.- Todavía queda tiempo. Tenemos que sentarnos y atender a lo que nos han dicho los ciudadanos. Los extremeños no merecen que nos enredemos en dimes y diretes. Tampoco podemos olvidarnos del objetivo que tenemos en común, que es sacar al sanchismo de nuestro país. Nos lo están pidiendo a gritos en Extremadura y en Aragón y habrá próximas reuniones. Las horas del reloj están dedicadas en su totalidad a que este acuerdo sea posible y, cuanto antes, mejor. Extremadura no puede esperar.

P.- ¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

R.- Estamos en proceso de fijar la fecha de la próxima reunión para acercar posturas. Quiero conocer cuáles son los escollos de este posible acuerdo para salvarlos. Nosotros estamos en disponibilidad de acordar un 93,33% de las medidas que plantean en el documento de Vox. Ese 6,66% no puede ser un impedimento. Quiero acercar al máximo las posturas y poder tener el gobierno fuerte que merecen los ciudadanos. Queremos sacar un presupuesto para converger con la media de España y seguir teniendo los mejores datos de nuestra historia. Hemos cerrado el 2025 con el mayor número de ocupados de la historia de Extremadura: son 19.000 extremeños más trabajando con la menor cifra de paro. Tenemos una actividad sanitaria que no ha existido nunca en la región. Cuando llegamos nos encontramos que estos progres del socialismo escondían 25.000 pacientes de listas de espera sanitarias. Nosotros hemos dado la vuelta a todo esto en tan sólo dos años y medio. Esto no puede frenarse. Los ciudadanos lo saben, lo han reconocido en las urnas. Tenemos que seguir trabajando por y para ellos.

P.- ¿Y ese 6,66% es algún escollo insalvable?

R.- Sinceramente, creo que no. Desconozco qué impide que firmemos ese acuerdo ya. Nos faltan horas de sentarnos juntos en la mesa, dialogar mucho y poder entendernos por el bien de los ciudadanos.

P.- ¿Qué contenido concreto es? ¿Cree que esas medidas en las que discrepan pueden impedir un acuerdo?

R.- Por respeto a la otra parte, no revelaré cuál es el contenido. Estoy convencida de que eso no va a suponer ningún escollo para poder llegar a un acuerdo.

P.- Hay quien dice que usted es la baronesa roja del PP y que casi se avergüenza de haber pactado con Vox. Dicen que probablemente ése es el escollo que les impide llegar a un nuevo acuerdo de gobierno. ¿Qué tiene que decir ante eso?

R.- Es ridículo que yo me avergüence de pactar con Vox, ya lo hice en 2023 y he presumido mucho de ese pacto de Gobierno con 60 medidas que han permitido que Extremadura esté arrojando buenos datos. Fue el que hizo posible que en 2024 tuviéramos el mejor presupuesto que ha tenido Extremadura, pero hay que actualizarlo para que Extremadura siga creciendo. En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano y que sea un motor que impulse ese cambio que ya se ha iniciado. Trabajo en ello sin ningún tipo de complejos.

P.- ¿Considera que Vox es un partido de extrema derecha?

R.- El partido de extrema derecha que tenemos en nuestro país es el separatismo catalán que desprecia y odia a los españoles. Es el que ha pactado con Pedro Sánchez sin que nadie se lleve las manos a la cabeza.

P.- Por tanto, ¿no interpreta que pactar con Vox sea blanquear a la extrema derecha como dice la izquierda?

R.- Para nada. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que blanquea la extrema derecha al pactar con un partido que humilla a los españoles, especialmente a los extremeños, mientras él mira hacia otro lado. El presidente del Gobierno ya no es creíble. Ya no le sirve el cuento de que viene el lobo y de que la amenaza es Vox. Los ciudadanos han descubierto que la única amenaza que tiene este país es el sanchismo. Pedro Sánchez ha sacado de la cárcel a etarras y violadores, ha amnistiado a golpistas, y tiene a su entorno metido en la cárcel.

P.- Esa respuesta es mucho más contundente que la de barones que se consideran conservadores dentro de su partido. ¿Cómo se ha podido fraguar esta imagen de María Guardiola como la baronesa roja?

R.- Se ha creado un estereotipo porque tengo un perfil mucho más facilongo a la hora de dibujar una feminista. En su día se viralizaron algunas intervenciones donde defiendo el feminismo de verdad y con mucho orgullo. Defiendo también el respeto a las personas LGTBI. Pero el feminismo que defiendo no es del de la izquierda, ni el de la pancarta, ni el feminismo que saca violadores a la calle, ni el que compra pulseras por AliExpress para los maltratadores, ni ese feminismo de babosos que acosan a mujeres sin que nadie mueva un dedo. Yo defiendo el feminismo de verdad. Lucho por la igualdad real entre hombres y mujeres. Ésta es una lucha conjunta de toda la sociedad, sin excluir ni demonizar a los hombres.

P.- ¿Considera que este feminismo puede ser un escollo en la negociación con Vox? Es parte de ese 6% en el que no están de acuerdo y que impide llegar a un pacto de manera inmediata.

R.- Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox.

P.- ¿Se enorgullece de su pacto con Vox en el año 2023?

R.- Me enorgullezco mucho porque es lo que ha permitido que Extremadura haya podido funcionar. Reconozco que me entristece la salida de los gobiernos que se produjo en 2024 y que ha provocado ese parón en Extremadura que ha impedido sacar adelante unos presupuestos. Por responsabilidad convoqué un proceso electoral para que fueran los ciudadanos los que dijeran qué es lo que querían para el futuro de nuestra región. Y los votantes han hablado alto y claro. Ahora, es mi responsabilidad dar respuesta a eso que han pedido los extremeños en las urnas: conformar un pacto de gobierno que nos dé la fuerza, estabilidad y solvencia para poder seguir transformando una región como Extremadura. Es una comunidad que tiene todos los mimbres y que necesita aplicar las políticas adecuadas que nos hagan despuntar.

P.- Mucha gente dice que Feijóo no consiguió ser presidente del Gobierno en 2023 porque usted tardó demasiado en pactar con Vox o bien porque Mazón tardó demasiado poco. ¿Cree que alguno de los dos es el responsable de que estemos en la situación actual?

R.- Mazón y yo hicimos lo que entendíamos que era mejor para nuestras regiones. Pedro Sánchez lo utilizó y apeló al miedo a Vox. Pero ese miedo ya no funciona porque todo el mundo ha comprobado en este tiempo que la única amenaza real que tiene España es Pedro Sánchez y su Gobierno, el más corrupto de la historia. Su Ejecutivo se ha atrincherado en las instituciones y está minando poco a poco nuestra democracia. Los ciudadanos en las urnas lo han dicho claramente y lo van a seguir diciendo en los futuros procesos electorales que tenemos por delante.

P.- ¿A usted le da miedo Vox?

R.- A mí me da mucho miedo Pedro Sánchez y lo que sea capaz de hacer. Está demostrando que es capaz de todo y que está fuera de la realidad. Tiene un Gobierno paralizado y está sometiendo al país a una parálisis inconcebible. Tiene a España en boca de todos por las peores cosas. Es un Gobierno corrupto que está atrincherado en el poder.

P.- ¿Le da miedo el crecimiento de Vox?

R.- Me da miedo el sanchismo. El antisanchismo no me da ningún miedo. El PP trabaja para conseguir los mejores resultados posibles y mayorías contundentes que nos permitan aplicar nuestro programa de gobierno. Es a lo que aspira cualquier partido político. Pero, en este momento, los ciudadanos nos piden tener acuerdos de gobiernos que nos permitan acabar con tanta corrupción y denigración institucional y, de ese modo, ofrecerles el futuro que merecen.

P.- ¿Feijóo le ha pedido que apueste antes por la abstención que por llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?

R.- En ningún caso. El presidente de mi partido me ha dicho que toca ser responsables y atender a lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. Nos toca formar un Gobierno fuerte que atienda la proporcionalidad de los resultados. Es lo que estamos trabajando.

P.- ¿El PP nacional tampoco se sentiría incómodo con llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?

R.- El PP sabe leer muy bien el resultado de las elecciones. Lo ha manifestado el presidente públicamente cuando terminaron las elecciones en Extremadura y lo ha hecho recientemente con las de Aragón. Feijóo ha hablado de responsabilidad y de generosidad. Los ciudadanos han pedido que el sanchismo salga de las instituciones y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir.

P.- ¿Se sentiría cómoda en una repetición electoral si no llega al acuerdo de gobierno con Vox?

R.- La repetición electoral no es lo que quieren los ciudadanos. Ha habido un mandato muy claro y lo que tenemos que hacer es trabajar sin descanso, de manera discreta y con el objetivo común muy claro. Ir a una repetición electoral no es la mejor opción porque sería una pérdida de tiempo. Extremadura necesita presupuestos y estabilidad para los próximos cuatro años. Hemos sentado las bases de este cambio importante y lo tenemos que acelerar y hacer el cambio cuanto antes.

P.- ¿Cuáles son los siguientes pasos para alcanzar el acuerdo de investidura y de gobierno?

R.- Hemos activado el reloj según los plazos establecidos en el reglamento de la Asamblea, porque no queremos precipitar o ni anticipar unas elecciones. Lo que queremos es que haya tiempo para poder sentarnos y seguir trabajando desde la más absoluta discreción. El objetivo es sacar adelante un buen pacto de gobierno con el que nos sintamos cómodos, tanto Vox como el PP.

P.- ¿Confía en que va a conseguirlo?

R.- Estoy completamente convencida de que tiene que salir bien. Voy a poner todo de mi parte. Ya lo estoy haciendo.