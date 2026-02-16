Guardiola: «¿Miedo a Vox? A mí me da miedo Sánchez y lo que sea capaz de hacer con su Gobierno corrupto»

La líder del PP en Extremadura, María Guardiola, presidenta en funciones del Gobierno regional y candidata a un nuevo mandato al frente de la Junta extremeña para el que necesita el acuerdo con Vox, niega que los de Abascal sean «extrema derecha» y que tema el ascenso electoral que están registrando. Asegura que quiere gobernar con los de Abascal en Extremadura. La líder extremeña del PP es rotunda: «Me da miedo el sanchismo, el antisanchismo no me da ningún miedo».

PREGUNTA.- ¿A usted le da miedo Vox?

R.- A mí me da mucho miedo Pedro Sánchez y lo que sea capaz de hacer. Está demostrando que es capaz de todo y que está fuera de la realidad. Tiene un Gobierno paralizado y está sometiendo al país a una parálisis inconcebible. Tiene a España en boca de todos por las peores cosas. Es un Gobierno corrupto que está atrincherado en el poder.

P.- ¿Le da miedo el crecimiento de Vox?

R.- Me da miedo el sanchismo. El antisanchismo no me da ningún miedo. El PP trabaja para conseguir los mejores resultados posibles y mayorías contundentes que nos permitan aplicar nuestro programa de gobierno. Es a lo que aspira cualquier partido político. Pero, en este momento, los ciudadanos nos piden tener acuerdos de gobiernos que nos permitan acabar con tanta corrupción y denigración institucional y, de ese modo, ofrecerles el futuro que merecen.

P.- ¿Feijóo le ha pedido que apueste antes por la abstención que por llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?

R.- En ningún caso. El presidente de mi partido me ha dicho que toca ser responsables y atender a lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. Nos toca formar un Gobierno fuerte que atienda la proporcionalidad de los resultados. Es lo que estamos trabajando.

P.- ¿El PP nacional tampoco se sentiría incómodo con llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?

R.- El PP sabe leer muy bien el resultado de las elecciones. Lo ha manifestado el presidente públicamente cuando terminaron las elecciones en Extremadura y lo ha hecho recientemente con las de Aragón. Feijóo ha hablado de responsabilidad y de generosidad. Los ciudadanos han pedido que el sanchismo salga de las instituciones y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir.