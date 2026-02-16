Guardiola: «¿Miedo a Vox? A mí me da miedo Sánchez y lo que sea capaz de hacer con su Gobierno corrupto»
"Me da miedo el sanchismo, el antisanchismo no me da ningún miedo"
La líder del PP en Extremadura, María Guardiola, presidenta en funciones del Gobierno regional y candidata a un nuevo mandato al frente de la Junta extremeña para el que necesita el acuerdo con Vox, niega que los de Abascal sean «extrema derecha» y que tema el ascenso electoral que están registrando. Asegura que quiere gobernar con los de Abascal en Extremadura. La líder extremeña del PP es rotunda: «Me da miedo el sanchismo, el antisanchismo no me da ningún miedo».
PREGUNTA.- ¿A usted le da miedo Vox?
R.- A mí me da mucho miedo Pedro Sánchez y lo que sea capaz de hacer. Está demostrando que es capaz de todo y que está fuera de la realidad. Tiene un Gobierno paralizado y está sometiendo al país a una parálisis inconcebible. Tiene a España en boca de todos por las peores cosas. Es un Gobierno corrupto que está atrincherado en el poder.
P.- ¿Le da miedo el crecimiento de Vox?
R.- Me da miedo el sanchismo. El antisanchismo no me da ningún miedo. El PP trabaja para conseguir los mejores resultados posibles y mayorías contundentes que nos permitan aplicar nuestro programa de gobierno. Es a lo que aspira cualquier partido político. Pero, en este momento, los ciudadanos nos piden tener acuerdos de gobiernos que nos permitan acabar con tanta corrupción y denigración institucional y, de ese modo, ofrecerles el futuro que merecen.
P.- ¿Feijóo le ha pedido que apueste antes por la abstención que por llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?
R.- En ningún caso. El presidente de mi partido me ha dicho que toca ser responsables y atender a lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. Nos toca formar un Gobierno fuerte que atienda la proporcionalidad de los resultados. Es lo que estamos trabajando.
P.- ¿El PP nacional tampoco se sentiría incómodo con llegar a un acuerdo de gobierno con Vox?
R.- El PP sabe leer muy bien el resultado de las elecciones. Lo ha manifestado el presidente públicamente cuando terminaron las elecciones en Extremadura y lo ha hecho recientemente con las de Aragón. Feijóo ha hablado de responsabilidad y de generosidad. Los ciudadanos han pedido que el sanchismo salga de las instituciones y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir.