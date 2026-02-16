María Guardiola: «Las urnas en Extremadura han dicho que no quieren al sanchismo ni en pintura»

La presidenta del PP en Extremadura, líder del partido más votado en la región y aspirante a revalidar su cargo de presidenta del Gobierno autonómico cierra la puerta por completo a una entente con el PSOE para ser investida con la abstención de los socialistas. María Guardiola asegura que no baraja otra opción que el pacto de gobierno con Vox. Sobre todo, argumenta, porque así lo han mandatado los ciudadanos: «Las urnas en Extremadura han dicho que no quieren al sanchismo ni en pintura».

PREGUNTA.- ¿Descarta totalmente la vía del PSOE?

RESPUESTA.- Lo hemos dejado muy claro. He dicho desde el primer momento que soy muy consecuente del resultado de las urnas en Extremadura, como lo han sido en Aragón. Los votantes han hablado de manera rotunda y muy contundente. Han dicho que no quieren al sanchismo ni en pintura y quieren que sigamos profundizando en ese cambio que ya se inició en 2023. Es por lo que estoy trabajando constantemente.

P.- Pero usted publicó en un tuit que había pedido la abstención al PSOE.

R.- Llamé a José Luis Quintana, representante de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, para decirle que lo más decente era abstenerse para cumplir con la voluntad del pueblo a la vista del batacazo del PSOE, que ha tenido el peor resultado de su historia tras bajar diez escaños. Pero en ningún caso voy a retroceder ni voy a aplicar las políticas sanchistas que tantísimo daño han hecho a Extremadura. Hemos sufrido falta de inversión en el AVE: cualquiera que quiera venir a esta región tiene que hacer una tremenda aventura. No tenemos autovías que nos conecten con el resto de España, ni aeropuerto cuando hay niebla. El Gobierno quiere cerrar una central nuclear con empleo de calidad pero no tenemos la potencia eléctrica para que vengan a invertir a esta región. Además, hemos sido sucursal de la corrupción sanchista porque aquí han enchufado al hermano del presidente. Yo creo que los extremeños han hablado muy claro y han dicho que se acabó el sanchismo.

P.- ¿El PSOE de Extremadura es mejor o peor después de la salida de Miguel Ángel Gallardo, ex líder socialista en la región?

R.- Es exactamente el mismo PSOE. Gallardo no es la causa de la debacle del PSOE en Extremadura, sino la consecuencia. Fue candidato porque su futuro judicial estaba unido al del hermano del presidente del Gobierno y Pedro Sánchez sólo piensa en él. El PSOE de Extremadura mira hacia otro lado con el Gobierno más corrupto de la historia y que está lleno de machistas. En las oficinas del PSOE ha habido acosadores sexuales ocupando cargos importantes y el partido los ha tapado. Tenemos un Gobierno que avala lo que está haciendo el sanchismo: destruir poco a poco las instituciones y nuestra democracia.

P.- ¿La única opción es llegar a un acuerdo de investidura con Vox?

R.- Es la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos. En eso tenemos que trabajar. Yo he tendido mi mano desde el primer momento. Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Somos partidos diferentes con sensibilidades distintas, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Lo necesita toda España, pero especialmente Extremadura. La región ha vivido 40 años de políticas caducas y socialistas. La comunidad ha estado al margen de absolutamente todo, como cuando se nos dejó pasar en la Revolución Industrial. Se han olvidado de invertir en Extremadura, pero hemos empezado a levantar la cabeza. Y en el mejor momento de esta región, yo no voy a provocar un frenazo. Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere.