Guardiola: «Defiendo el feminismo de verdad, no el que saca violadores a la calle ni compra pulseras de Aliexpress para maltratadores»

La líder del PP extremeño, María Guardiola, está convencida de que el feminismo que defiende, «la igualdad real, sin excluir ni demonizar a los hombres», no será un escollo para alcanzar un pacto de gobierno con Vox en Extremadura. Afirma que no ve diferencias entre sus planteamientos feministas y las posiciones de Vox al respecto. «Mi feminismo no es el de (Irene) Montero, que saca violadores a la calle, el feminismo que defiende es el feminismo que defiende Vox», afirma Guardiola en esta entrevista concedida a OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Cómo se ha podido fraguar esta imagen de María Guardiola como la baronesa roja del PP?

RESPUESTA.- Se ha creado un estereotipo porque tengo un perfil mucho más facilongo a la hora de dibujar una feminista. En su día se viralizaron algunas intervenciones donde defiendo el feminismo de verdad y con mucho orgullo. Defiendo también el respeto a las personas LGTBI. Pero el feminismo que defiendo no es del de la izquierda, ni el de la pancarta, ni el feminismo que saca violadores a la calle, ni el que compra pulseras por AliExpress para los maltratadores, ni ese feminismo de babosos que acosan a mujeres sin que nadie mueva un dedo. Yo defiendo el feminismo de verdad. Lucho por la igualdad real entre hombres y mujeres. Ésta es una lucha conjunta de toda la sociedad, sin excluir ni demonizar a los hombres.

P.- ¿Considera que este feminismo puede ser un escollo en la negociación con Vox? Es parte de ese 6% en el que no están de acuerdo y que impide llegar a un pacto de manera inmediata.

R.- Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox.

P.- ¿Se enorgullece de su pacto con Vox en el año 2023?

R.- Me enorgullezco mucho porque es lo que ha permitido que Extremadura haya podido funcionar. Reconozco que me entristece la salida de los gobiernos que se produjo en 2024 y que ha provocado ese parón en Extremadura que ha impedido sacar adelante unos presupuestos. Por responsabilidad convoqué un proceso electoral para que fueran los ciudadanos los que dijeran qué es lo que querían para el futuro de nuestra región. Y los votantes han hablado alto y claro. Ahora, es mi responsabilidad dar respuesta a eso que han pedido los extremeños en las urnas: conformar un pacto de gobierno que nos dé la fuerza, estabilidad y solvencia para poder seguir transformando una región como Extremadura. Es una comunidad que tiene todos los mimbres y que necesita aplicar las políticas adecuadas que nos hagan despuntar.

P.- Mucha gente dice que Feijóo no consiguió ser presidente del Gobierno en 2023 porque usted tardó demasiado en pactar con Vox o bien porque Mazón tardó demasiado poco. ¿Cree que alguno de los dos es el responsable de que estemos en la situación actual?

R.- Mazón y yo hicimos lo que entendíamos que era mejor para nuestras regiones. Pedro Sánchez lo utilizó y apeló al miedo a Vox. Pero ese miedo ya no funciona porque todo el mundo ha comprobado en este tiempo que la única amenaza real que tiene España es Pedro Sánchez y su Gobierno, el más corrupto de la historia. Su Ejecutivo se ha atrincherado en las instituciones y está minando poco a poco nuestra democracia. Los ciudadanos en las urnas lo han dicho claramente y lo van a seguir diciendo en los futuros procesos electorales que tenemos por delante.