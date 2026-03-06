Así es María Guardiola, líder del PP y presidenta de la Junta de Extremadura

María Guardiola Martín es una de las figuras políticas más relevantes del Partido Popular en los últimos años y la actual presidenta de la Junta de Extremadura. Su llegada al poder en 2023 supuso un cambio político histórico en la comunidad autónoma, tras décadas de gobiernos socialistas.

Orígenes y edad

María Guardiola nació en Cáceres en 1978, por lo que pertenece a una generación de dirigentes autonómicos relativamente jóvenes dentro de la política española. Extremadura es tanto su lugar de nacimiento como el eje central de su trayectoria personal y profesional.

Formación y profesión

Guardiola es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. Ha sido secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura entre los años 2011 y 2015.

Trayectoria política

Su ascenso dentro del Partido Popular fue rápido. En 2022 fue elegida presidenta del PP de Extremadura, convirtiéndose en la apuesta del partido para liderar el cambio político en la región. Apenas un año después, en las elecciones autonómicas de 2023, logró un resultado histórico que le permitió formar gobierno y convertirse en la primera mujer presidenta de la región.

María Guardiola llegó a la presidencia tras un acuerdo parlamentario que puso fin a casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Extremadura, lo que la situó inmediatamente en el foco mediático nacional.

Estilo y perfil político

Guardiola proyecta una imagen de liderazgo firme, discurso directo y perfil técnico y centrado en la gestión, alejado del tono más ideológico. Ha insistido en presentarse como una presidenta enfocada en el desarrollo económico, la lucha contra la despoblación, la mejora de los servicios públicos y la modernización de la administración extremeña.

En cuanto a su vida personal, María Guardiola está casada y es madre de dos hijos. En varias ocasiones ha hablado de la conciliación familiar y laboral, un asunto que también ha incorporado en su discurso político.

Una figura clave en el nuevo mapa político

Desde su llegada a la presidencia de la Junta, María Guardiola se ha consolidado como una de las dirigentes autonómicas más influyentes del Partido Popular. Su victoria en Extremadura no solo supuso un cambio de gobierno, sino que la convirtió en un símbolo del relevo generacional y del giro político en comunidades tradicionalmente dominadas por el PSOE.