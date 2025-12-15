Feijóo anuncia una auditoría para dar con todas las «fechorías» del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que hará una auditoría para dar con todas las «fechorías» que ha cometido el presidente Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado durante la celebración de la cena de Navidad el PP de Madrid en compañía de la líder regional, Isabel Díaz Ayus. Para Feijóo, es preciso hacer una «limpieza institucional» de el Gobierno de España.

El jefe del principal partido de la oposición ha presentado los que serán su «cuatro propósitos de gobierno nuevo». En este sentido, ha anunciado su compromiso con la realización de una auditoría, la limpieza de las instituciones, devolver el dinero a los ciudadanos y gobernar «para la gente». Todo ello, con el objetivo de abrir una etapa de «decencia, normalidad, esperanza e ilusión».

Feijóo ha denunciado también que el PSOE de Sánchez haya convertido el poder en un sistema de impunidad en el que «solo te permite dos opciones: o robas o callas y aplaudes», y ha descrito al sanchismo como un «carrusel inabarcable de escándalos». «Que delincan más despacio. Es imposible seguir el minuto y resultado de este carrusel de corrupción», ha señalado.

Con todo, ha advertido que un nuevo gobierno liderado por el PP impulsará una auditoría «de arriba abajo y sin excepciones» para que los españoles conozcan «hasta dónde ha llegado el saqueo». «Vamos a hacer que devuelvan lo robado: no puede salir gratis saquear un país», ha asegurado.

A renglón seguido, ha manifestado su compromiso con a una «limpieza profunda» de las instituciones, vaciando el sanchismo de organismos públicos y poniendo fin al uso partidista del Estado, con el objetivo de recuperar la confianza, la convivencia y la credibilidad democrática.

«La historia lo juzgará»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP madrileño, ha hecho suyas las palabras de la recién condecorada premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. «La historia lo juzgará», dijo la líder de la oposición al chavismo en relación al Gobierno de España por su defensa de la dictadura de Maduro en Venezuela. Este lunes, esas han sido las mismas palabras que han resonado en boca de Ayuso.

«Estamos ahora mismo en un momento en el que pretenden cambiar nuestro país». «Nos desgobierna una mafia que llegó al poder mintiendo», ha señalado. Un Gobierno, ha asegurado, que llegó tras una moción de censura a Mariano Rajoy. Un Gobierno que ha relatado llegó «con urnas de cartón», que no respeta «ni a sus presidentes autonómicos, ni la pluralidad de España», tampoco las ideas que «nos han dado una alternancia», ha dicho, aunque ella no case con ellas.

«Tenemos a una persona que pacta con quien dijo no hacerlo, que le abochorna todo lo que tiene firmado cuando tiene firmado», ha expresado. Un presidente del Gobierno, ha asegurado, que «intenta transformar nuestro país a su pequeño gusto, a su pequeña medida». En este sentido, ha sentenciado que lo único que busque el líder socialista es un «país de agravio», de enfrentamientos y guerra-civilismo».

Con todo, Ayuso ha llamado a frenar a quien quiere «desmembrar» la nación española y «fabricar naciones a ojos de todos». «Es una administración mafiosa que lo único que hace es la compra masiva de sentimientos», ha sentenciado. «Todo vale con tal de que no gobierne el Partido Popular», desde Podemos hasta EH Bildu, ha destacado. «No hay principios, al frente de este proyecto totalitario no hay ningún tipo de principio», ha afirmado. «Porque la corrupción, el problema es que les ata, no les expulsa, les ata», ha detallado.