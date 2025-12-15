El PSOE balear ofrecerá ahora cursillos a sus cargos para evitar el acoso sexual

La Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE, presidida por la secretaria general, Francina Armengol, ha aprobado una resolución contra el acoso sexual y para reclamar «máxima contundencia y tolerancia cero» en el ámbito del PSOE.

La formación, en la resolución, rechaza de forma «clara y contundente» las situaciones de acoso sexual conocidas en el sí del partido y manifiesta su «firme voluntad» de trabajar para erradicar este tipo de comportamiento.

«Nuestro compromiso es tan firme, que seremos la primera federación socialista del país que toma el compromiso de impulsar las actuaciones necesarias en materia de sensibilización, prevención y formación para evitar todo tipo de conductas machistas, especialmente para cargos públicos y orgánicos», ha dicho el portavoz.

En este sentido, ha lamentado que el machismo está «muy implantado» en la sociedad y que «queda mucho por hacer». No obstante, ha reivindicado que el Partido Socialista «siempre será parte de la solución, siempre estará al frente de las medidas en favor de las mujeres y en contra del machismo».

La resolución traslada el apoyo del PSIB a las mujeres víctimas y pide la revisión en profundidad de todo el sistema de protección de las mujeres en la organización, tanto del canal interno de denuncia, del protocolo contra el acoso y del órgano de resolución.

También desde Baleares, este fin de semana, se ha alzado otra voz interna. Tras una semana de silencio cómplice y de mutismo total tras el estallido del caso Salazar y el goteo posterior incesante de otros casos de acoso sexual en diferentes federaciones socialistas, la ex responsable de la secretaría de Igualdad del PSOE balear, Silvia Cano, ha afirmado que para algunos en su partido, «el feminismo es lo que les pasa por sus santos cojones» y ha exigido a Ferraz «expulsar a machistas y acosadores a la mínima de cambio».