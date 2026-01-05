Europa asiste a un hecho insólito: un país pone punto final a su servicio postal público después de cuatro siglos funcionando

Dinamarca es el primer país de Europa que ha puesto fin al envío de cartas a domicilio. 2026 llega con una decisión dolorosa de PostNord, la empresa estatal de correos del territorio danés, que el día 31 de diciembre dejó de repartir correspondencia física después de más de 400 años de historia postal. Todo se debe a la digitalización y la caída del envío de cartas anuales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre un hecho insólito que ha ocurrido en Europa y que el resto de países del mundo pueden seguir.

Lo digital está poniendo fin a la mística. Desde Dinamarca llega una noticia que es un buen resumen de lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos años y tiene que ver con el fin de una práctica de otro siglo: el envío de cartas por correo. El 31 de diciembre fue la última ocasión en que PostNord, el servicio público de correos en Dinamarca, envió su última carta a domicilio, poniendo fin a una labor que venía desarrollando en los últimos 400 años. ¿El motivo? Ya casi nadie envía cartas a domicilio.

Así que el pasado martes 31 de diciembre PostNord realizó su último servicio. En concreto, este servicio estatal de correos entregó su última carta, que fue a parar a Enigma, el Museo de la Comunicación de Copenhague. Esta misiva ya queda para la historia de un país en el que a partir de ahora el envío de cartas a domicilio correrá a cargo de una empresa privada, Dao, que asumirá la gestión ampliando su ratio de 30 a 80 millones de cartas al año. Eso sí, a partir de ahora los daneses tendrán que recoger su carta en los puntos físicos de la compañía o pagar un extra para recibirla en casa.

El primer país de Europa

Dinamarca es el primer país de Europa en acabar con el envío de cartas a domicilio y lo hace acogiéndose a unos números que dejan claro que la digitalización ha ganado el pulso a lo tradicional. Según datos publicados por The Guardian, el volumen de cartas se ha reducido en un 90% desde el inicio del nuevo siglo. A comienzos del XXI se enviaban alrededor de 1.400 millones de cartas anuales y en 2025 ‘sólo’ se enviaron 110 millones.

La decisión de dejar de enviar cartas a domicilio de la empresa estatal de correos PostNord también tendrá efectos negativos en el empleo del país nórdico, ya que se espera que 1.500 empleados sean despedidos de un total de 4.600 que forman parte de la plantilla. Ahora la empresa pondrá el foco en el envío de paquetes a domicilio, un negocio en auge que también ha sido potenciado con el avance de la tecnología y todo lo que ofrece el comercio electrónico.

Y, ¿qué pasará con los buzones rojos de Dinamarca? El servicio postal ya ha empezado a retirar los 1.500 buzones que hay en el país y un millar ya han sido vendidos a través de internet por un precio de entre 195 y 270 euros. PostNord ha dejado claro que esto es «una pequeña pieza del patrimonio cultural danés» y el dinero generado con la venta de estos buzones rojos se empleará para actos benéficos. El resto pasará a formar parte del paisaje urbano de Dinamarca y los otros restantes se expondrán en diferentes museos del país.