Las energías renovables en Europa continúan su avance imparable en la generación eléctrica del continente. Según datos de Eurostat, en el tercer trimestre de 2025, las renovables representaron el 49,3% de toda la electricidad neta generada en la Unión Europea, consolidando una tendencia alcista que refuerza el compromiso medioambiental de la región y posiciona a Europa como líder global en transición energética.

Esta cifra supone un incremento de 3,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando las fuentes de energía renovables alcanzaron el 47,5% de la producción eléctrica. El crecimiento constante demuestra la efectividad de las políticas energéticas implementadas en Europa para acelerar la transición hacia un modelo más sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

España mantiene posición notable

En este contexto europeo, España se posiciona en el undécimo lugar entre los 21 países analizados, con más del 55% de su electricidad total generada mediante fuentes renovables. Esta cifra sitúa al país ibérico por encima de la media europea, confirmando su compromiso con la descarbonización del sistema eléctrico y el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Entre los países de la Unión Europea, Dinamarca se sitúa como el país líder absoluto en generación eléctrica con renovables, alcanzando un impresionante 95,9% en el tercer trimestre de 2025. Austria ocupa la segunda posición con un 93,3%, mientras que Estonia completa el podio con un 85,6% de su electricidad procedente de fuentes limpias.

En el extremo opuesto, Malta registró la cuota más baja con apenas un 16,6% de generación renovable. Chequia y Eslovaquia le siguen con un 19,7% y un 21,1% respectivamente, evidenciando el camino que aún deben recorrer algunos estados miembros para alinearse con los objetivos energéticos europeos.

Crecimientos destacados en el año

Un total de 21 países de la Unión Europea experimentaron incrementos en su porcentaje de generación eléctrica con renovables durante el tercer trimestre de 2025. Estonia lideró este avance con un espectacular aumento de 20,6 puntos porcentuales interanuales, seguida de Letonia con 18,9 puntos porcentuales adicionales.

Austria, además de mantener su posición entre los líderes continentales, registró el tercer mayor incremento con 16,3 puntos porcentuales más que en 2024. Estos datos reflejan el compromiso activo de numerosos gobiernos europeos por ampliar sus infraestructuras de energía limpia y modernizar sus sistemas eléctricos.

Distribución de fuentes renovables

La energía solar domina actualmente la producción de electricidad renovable en Europa, aportando el 38,3% del total generado por fuentes limpias en el tercer trimestre. La energía eólica ocupa el segundo lugar con un 30,7%, consolidándose como tecnología complementaria fundamental para garantizar el suministro continuo.

La hidroeléctrica representa el 23,3% de la generación renovable europea, manteniendo su papel histórico como fuente estable y predecible. Los combustibles renovables contribuyen con un 7,2% y la energía geotérmica cierra la lista con una modesta pero significativa participación del 0,5%.

Esta diversificación de fuentes renovables en Europa garantiza mayor estabilidad al sistema eléctrico europeo y reduce la vulnerabilidad ante fluctuaciones climáticas o estacionales.

Perspectivas de futuro

El camino hacia la descarbonización completa del sector eléctrico europeo continúa avanzando a buen ritmo. Los datos del tercer trimestre de 2025 confirman que Europa se encuentra en la senda correcta para cumplir sus objetivos climáticos establecidos en el Pacto Verde Europeo y acelerar la eliminación progresiva de combustibles fósiles en la generación de electricidad.

Qué se considera energía renovable en Europa

Según Eurostat, las fuentes de energía renovables incluyen tanto energías no combustibles como combustibles. Entre las primeras se encuentran la hidroeléctrica, la energía de mareas y olas, la geotérmica, la eólica, la solar (térmica y fotovoltaica) y el calor ambiente capturado mediante bombas de calor.

Las energías renovables combustibles abarcan todos los biocombustibles derivados de biomasa, incluyendo biocarburantes sólidos, biogás y biocarburantes líquidos. También se contabilizan los residuos municipales renovables como fuente de energía limpia, completando así el amplio espectro de tecnologías que impulsan la transición energética europea.