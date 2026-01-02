Moeve ha firmado un acuerdo con Pretium Renovables para impulsar el desarrollo del biometano en España mediante la construcción de entre cuatro y seis nuevas plantas de producción.

La alianza estratégica se enmarca en la hoja de ruta de la compañía energética para alcanzar un ecosistema en torno a los biocombustibles de segunda generación y avanzar en la descarbonización del sector industrial.

Cada instalación contará con una capacidad estimada de 60 GWh anuales y se ubicará prioritariamente en Andalucía, región que la compañía considera estratégica para el despliegue de gases renovables.

Sustituto del gas natural

Este acuerdo refuerza el compromiso de Moeve con el desarrollo del biometano como sustituto del gas natural en la transición energética española. La compañía ha incorporado a Pretium Renovables, firma andaluza especializada en proyectos de gas renovable, como socio estratégico para acelerar la implantación de estas tecnologías limpias.

La colaboración permitirá transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía sostenible, contribuyendo a la economía circular y al desarrollo económico de las zonas rurales donde se instalen las plantas.

Capacidad de producción

Las plantas proyectadas alcanzarán una producción conjunta de entre 240 y 360 GWh anuales, según el número final de instalaciones. Esta capacidad equivale al consumo de aproximadamente 68.600 hogares españoles al año.

La energética ha señalado que el desarrollo se llevará a cabo en distintos puntos del territorio nacional, aunque Andalucía se configura como la región prioritaria debido a su potencial en residuos agroindustriales.

Cada instalación permitirá reducir cerca de 14.666 toneladas de CO₂ anuales, lo que supone un impacto ambiental significativo en la lucha contra el cambio climático.

El biometano producido se obtendrá mediante digestión anaerobia de residuos orgánicos biodegradables procedentes de sectores como el agrícola, ganadero e industrial. Posteriormente, el biogás resultante se someterá a un proceso de upgrading para alcanzar la calidad necesaria que permita su inyección en la red gasista o su uso directo.

Declaraciones institucionales

Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, ha destacado que este acuerdo con Pretium Renovables refuerza el ecosistema de alianzas estratégicas de la compañía y permite seguir avanzando en el desarrollo del gas renovable.

Souchet ha subrayado que la colaboración con socios especializados acelera el despliegue de proyectos de descarbonización en regiones con gran potencial como Andalucía, contribuyendo a reforzar el desarrollo económico y social del territorio rural. La energética aspira a gestionar 4 TWh de biometano en España para 2030, en línea con su estrategia de transformación Positive Motion.

Por su parte, Laureano Parrilla, director de Pretium Renovables, ha manifestado que el acuerdo marca un gran hito para la compañía y la consolida como referente en el desarrollo de proyectos de biometano en el país.

Parrilla ha señalado que su misión es desarrollar proyectos integrados en los territorios que aporten el máximo valor, contribuyendo a la descarbonización, la economía circular y el desarrollo económico del entorno rural. Con esta alianza, la firma andaluza da un paso decisivo para acelerar la transición energética y posicionar a Andalucía como región líder en gases renovables.

Red de alianzas

El acuerdo con Pretium Renovables se suma a la red de socios que Moeve ha construido para el desarrollo de su cartera de proyectos de biocombustibles 2G. La compañía ha cerrado alianzas previas con ID Energy Group, Kira Ventures, PreZero e InproEner, configurando un ecosistema diversificado de colaboraciones estratégicas. Estas asociaciones responden a la estrategia de ampliar su presencia en el mercado de gases renovables y acelerar el despliegue de infraestructuras.

El uso de biometano como sustituto del gas natural convencional permitirá reducir las emisiones de CO₂ de los parques energéticos y plantas químicas de Moeve, así como de sus clientes y socios industriales. Además, el gas renovable actuará como vector complementario para la producción de hidrógeno verde y el impulso de la movilidad sostenible mediante su uso en flotas de transporte pesado. Estas actuaciones contribuirán a reducir un 55% las emisiones de CO₂ en alcances 1 y 2 para 2030 respecto a 2019.

Contexto nacional

España cerró 2025 con 22 plantas de biometano operativas que produjeron más de 410 GWh, apenas el 0,12% de la demanda nacional de gas. Pese a esta cifra modesta, el país se sitúa como el cuarto europeo con mayor potencial de producción, con una capacidad estimada de 163 TWh anuales, según Sedigas. El desarrollo del sector sigue siendo limitado frente a países como Francia, con más de 750 plantas, o Alemania, con 365 instalaciones.

El biometano reduce más del 90% de las emisiones frente al gas natural convencional y facilita su integración directa en la infraestructura gasista existente. Su versatilidad permite tanto su almacenamiento como su inyección en la red de transporte de gas.

Las plantas ofrecen además una alternativa sostenible al tratamiento de residuos, permitiendo su valorización energética y la generación de subproductos como fertilizantes orgánicos que pueden utilizarse en las tierras de cultivo de la zona.