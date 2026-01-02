Madrid ha logrado reducir los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos históricos y cumple por cuarto año consecutivo con la directiva europea de calidad del aire.

Según el consistorio, la capital cierra 2025 con 14 de las 24 estaciones de medición registrando los niveles más bajos de toda la serie, un hito que no habría sido posible sin las medidas implementadas a través de la Estrategia Madrid 360 y el compromiso de los madrileños con la sostenibilidad.

La Unión Europea ha establecido nuevos y más estrictos límites para el dióxido de nitrógeno en ciudades, fijando un límite anual de 20 µg/m³ (microgramos por metro cúbico), que se implementará plenamente en 2030.

Cuatro años sin protocolo

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado que la ciudad también encadena cuatro años sin tener que activar el Protocolo por contaminación. «La capital cumple por cuarto año consecutivo con la directiva europea de calidad del aire y, por cuarto año, no hemos tenido que activar el Protocolo por contaminación», ha informado Carabante en la Comisión de Calidad del Aire.

Los datos confirman que Madrid encadena dos años con los niveles de dióxido de nitrógeno más reducidos de su historia. El ejercicio 2025 se ha cerrado con un descenso del 1,6% en el NO2 respecto a 2024, consolidando la tendencia de mejora que ha convertido a la capital en referente de calidad del aire en Europa.

Estrategia Madrid 360

El delegado ha atribuido estos resultados al «esfuerzo de los madrileños» por apostar por la movilidad sostenible y mejorar la eficiencia energética en sus hogares. «Gracias a vuestro compromiso, Madrid tiene otro aire, un aire más limpio», ha señalado Carabante, quien también ha puesto el acento en la importancia de las políticas municipales implementadas desde febrero de 2020.

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 incluye la eliminación completa de los motores de combustión en la flota de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y su progresiva electrificación. También contempla la ampliación de BiciMAD a todos los distritos, la instalación de puntos de recarga eléctricos y la promoción de vehículos de micromovilidad.

Las Ayudas Cambia 360 representan otra de las piezas clave de esta estrategia. El Gobierno municipal ha destinado más de 117 millones de euros desde 2020 para fomentar la renovación de vehículos particulares, autobuses, vehículos de mercancías y taxis, así como para la instalación de sistemas térmicos y de calefacción eficientes.

Avance hacia 2030

Madrid infringió desde 2010 hasta 2021 los umbrales de dióxido de nitrógeno establecidos en el valor límite anual de la directiva europea, cuyo máximo se fija en 40 microgramos por metro cúbico (μg/m³). El peor año de calidad del aire fue 2017, cuando se superó este límite en 15 de las 24 estaciones que tiene la ciudad, situación que evidenciaba la grave problemática de contaminación atmosférica.

En 2018, último año de referencia incluido en la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia europeo a España por los reiterados incumplimientos de Madrid, Barcelona y Bajos del Llobregat desde 2010, el límite se rebasó en siete estaciones. La situación ha cambiado radicalmente desde entonces gracias a las políticas de movilidad sostenible aplicadas.

Hoy, ninguna de las 24 estaciones de la red ha superado los 32 μg/m³, mientras que en 2019 había 19 que superaban este valor. Estaciones como las de Ramón y Cajal han pasado de 27 μg/m³ en 2024 a 25 μg/m³ en 2025, mientras que Villaverde ha bajado de 29 μg/m³ a 28 μg/m³.

Récords históricos

Entre las estaciones que han marcado mínimos históricos en la medición de dióxido de nitrógeno destacan Farolillo, que ha pasado de 26 μg/m³ a 24 μg/m³, plaza del Carmen (de 25 μg/m³ a 24 μg/m³), Moratalaz (de 26 μg/m³ a 23 μg/m³) y Cuatro Caminos (de 26 μg/m³ a 23 μg/m³). El barrio del Pilar ha bajado de 25 μg/m³ a 23 μg/m³ y Vallecas de 28 μg/m³ a 25 μg/m³.

Otras estaciones como Castellana han alcanzado los 20 μg/m³, plaza de Castilla se sitúa en 22 μg/m³ y Sanchinarro en 18 μg/m³. El Pardo registra sólo 9 μg/m³, Tres Olivos 18 μg/m³ y Escuelas Aguirre 27 μg/m³. Estaciones como Retiro (18 μg/m³) o Juan Carlos I (20 μg/m³) ya cumplirían con el nuevo valor que marca Europa para 2030, fijado en 20 μg/m³.

Para el ayuntamiento de Madrid, la capital avanza así cada vez más cerca de cumplir los nuevos límites europeos, demostrando que las políticas de sostenibilidad y el compromiso ciudadano son la clave para lograr un aire más limpio y una ciudad más saludable para todos los madrileños.