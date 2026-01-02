Las matriculaciones de vehículos electrificados cerraron 2025 con 254.783 unidades en España, consolidando un crecimiento histórico del 90,6% respecto al año anterior.

Los datos divulgados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM) sitúan al mercado español en una marcada tendencia ascendente. El último mes del año contribuyó con 26.656 unidades, registrando un incremento del 54,4% frente a diciembre de 2024.

El sector de la movilidad eléctrica experimentó un despegue significativo, con casi el 20% del total de turismos matriculados, correspondiendo a modelos electrificados.

Esta cifra incluye tanto vehículos 100% eléctricos como híbridos enchufables, confirmando la apuesta de los conductores españoles por alternativas más sostenibles. Las cifras superan ampliamente las expectativas del sector y acercan a España a los objetivos europeos de descarbonización del transporte.

Eléctricos puros

Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron las 124.696 unidades matriculadas durante 2025, lo que representa un crecimiento del 68,6% interanual. Sólo en el segmento de turismos eléctricos puros se registraron 104.227 matriculaciones, con un aumento del 77,6% que consolida la penetración de esta tecnología. El mes de diciembre cerró con 13.197 vehículos eléctricos de todo tipo, evidenciando un repunte del 22,8% en el último mes del año.

El mercado español se aproxima ya a las 100.000 unidades anuales de turismos eléctricos, una barrera psicológica que el sector esperaba superar en los próximos ejercicios.

La diversificación de modelos y la llegada de opciones más asequibles han facilitado el acceso a esta tecnología entre particulares y empresas. Fabricantes chinos como BYD han irrumpido con fuerza, mientras que Tesla mantiene su liderazgo tradicional en el segmento premium.

Híbridos enchufables

Los híbridos enchufables experimentaron el crecimiento más espectacular del año, con 130.087 unidades matriculadas que suponen un incremento del 117,8% sobre 2024.

Estos vehículos representan una opción intermedia cada vez más popular entre conductores que buscan autonomía eléctrica sin renunciar a la seguridad del motor de combustión. En diciembre se matricularon 13.459 unidades de este tipo, multiplicando por dos las cifras del mismo mes del año anterior.

El segmento de turismos híbridos enchufables alcanzó las 123.512 matriculaciones, con un crecimiento del 110,8% que refleja su popularidad creciente.

Las furgonetas electrificadas también registraron cifras récord, sumando 15.540 unidades entre eléctricas puras e híbridas enchufables a lo largo del año. El incremento del 157,9% en este segmento evidencia la transformación de las flotas comerciales hacia alternativas menos contaminantes.

Sectores comerciales

Las furgonetas eléctricas puras cerraron el año con 8.965 unidades, registrando un crecimiento del 84% que confirma la electrificación del transporte de mercancías.

El sector del reparto y la logística ha encontrado en estos vehículos una solución eficiente para las zonas de bajas emisiones que se multiplican en las ciudades españolas. En diciembre se matricularon 864 furgonetas eléctricas, con un aumento del 67,8% que mantiene la tendencia ascendente.

Los vehículos industriales y autobuses también registraron avances significativos, aunque con cifras más modestas debido al tamaño reducido de estos mercados. Los autobuses eléctricos alcanzaron las 477 unidades en todo el año, mientras que los camiones industriales sumaron 230 matriculaciones entre medianos y pesados. Las administraciones públicas han impulsado la renovación de sus flotas hacia alternativas electrificadas, especialmente en el transporte urbano.

Dos ruedas

El mercado de los vehículos de dos ruedas eléctricas presenta resultados desiguales durante 2025, con las motocicletas registrando un crecimiento del 14,6% hasta las 6.213 unidades.

Los ciclomotores, por el contrario, experimentaron un descenso del 2% que les sitúa en 2.655 matriculaciones anuales. La caída del 73,5% registrada en diciembre para los ciclomotores contrasta con la estabilidad general del sector de la movilidad eléctrica.

Los cuadriciclos eléctricos emergieron como una categoría en expansión, con 1.452 unidades matriculadas y un incremento del 38% durante el año. Estos vehículos urbanos compactos ganan popularidad entre conductores que buscan alternativas económicas para desplazamientos en ciudad. El segmento de quad, ATV y triciclos eléctricos sumó 477 unidades, con un crecimiento del 50% que refleja la diversificación del mercado.

Plan Auto+

AEDIVE y GANVAM confían en la pronta activación del Plan Auto+, que sustituirá al plan Moves III a partir de 2026 con una dotación de 400 millones de euros. Este nuevo programa de ayudas promete agilizar los trámites mediante descuentos directos en concesionarios, eliminando las largas esperas que caracterizaban al sistema anterior. El Gobierno aprobó además el mantenimiento de la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados.

Las asociaciones del sector esperan que la combinación de ayudas directas y deducciones fiscales permita alcanzar una cuota cercana al 30% de vehículos electrificados en 2026.

El plan España Auto 2030 contempla también 300 millones de euros para el despliegue de puntos de recarga y 580 millones adicionales para el PERTE del vehículo eléctrico. La estrategia gubernamental busca posicionar a España como referente europeo en la fabricación de baterías y en la transformación de la industria automovilística.

Contexto europeo

España se sitúa aún por debajo de la media europea en penetración de vehículos eléctricos, con una cuota que ronda el 8% frente al 15,4% comunitario.

Países como Portugal alcanzan el 20% de vehículos electrificados sobre el total, mientras que Noruega supera el 90% gracias a incentivos agresivos y una infraestructura consolidada. El mercado español de vehículos muestra, sin embargo, un ritmo de crecimiento superior al 80%, entre los más elevados del continente durante 2025.

Los fabricantes han lanzado durante el año modelos más asequibles, con precios que en algunos casos se sitúan por debajo de los 25.000 euros antes de ayudas.

El Gobierno espera que en 2026 llegue «un aluvión de oferta» de vehículos eléctricos económicos que faciliten el acceso masivo a esta tecnología. La infraestructura de recarga ha alcanzado los 46.000 puntos públicos en España, reduciendo uno de los principales obstáculos para la adopción de vehículos electrificados.