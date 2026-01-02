Las ventas de coches cierran 2025 con 1.148.650 unidades, lo que se traduce en un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos, estando un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.

Respecto a las ventas de coches electrificados (BEV+PHEV) cierran 2025 con cifras muy positivas, ya que registran un aumento del 94,6% y un total de 225.617 unidades. Una cifra histórica que supera, por primera vez, las doscientas mil unidades matriculadas en un año; y los eléctricos puros superan el listón de las 100.000 ventas en un año. La cuota de mercado alcanza un 19,6% en el acumulado anual, 8 puntos porcentuales por encima de 2024, que registró un 11,4% de cuota de electrificados.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en diciembre se quedan en 100,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,75% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el total del 2025, se registra una media de 103 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,81% inferior a 2024.

En cuanto a las ventas por canales, el mercado ha presentado un buen comportamiento dirigido a particulares, empresas y alquiladores en el último mes de 2025. En concreto, las ventas a particulares, en el total de 2025, han alcanzado 539.642 unidades, un 18,1% más. Por su parte, las empresas alcanzan a las 418.574 unidades, aumentando también respecto a 2024 con un 12%. De igual modo, los alquiladores obtienen 190.434 unidades, con un incremento del 2,3%.

Ventas de coches 2025

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 6,3% en diciembre, con 15.427 unidades. En el total del año, se acumulan 185.056 unidades, con un aumento anual del 11,6%. Por canales durante 2025, todos obtienen aumentos respecto al año anterior. En concreto, las ventas a empresas suman 128.396 unidades, un 10,3% más. Los autónomos crecen un 9,7%, con 30.593 ventas. Y, de igual manera, el canal de alquilador alcanza las 26.067 unidades, con un aumento del 21,4%

En diciembre, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses han disminuido un 45,4%, con 3.259 ventas. Aunque las cifras de diciembre son positivas, en 2025 las ventas no logran aumentar y alcanzan las 35.389 nuevas unidades, un 3,1% por debajo de 2024. En concreto, por tipo de vehículos, los industriales alcanzan las 30.989 ventas este año, con una bajada del 3,6%. Mientras que el mercado de autobuses, autocares y microbuses suman 4.400 unidades, manteniéndose en las cifras del año anterior.