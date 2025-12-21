La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, prevé que 2026 será un año de consolidación en el mercado español con un objetivo realista de 1,25 millones de ventas y una cuota de electrificación del 33%, condicionada al mantenimiento de los incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones. En una entrevista para OKDIARIO, la también vicepresidenta de Cepyme ha destacado los buenos datos de matriculaciones para este año que cerrarán rozando 1.170.000 unidades.

Blázquez estima que «de cada tres coches que se vendan en 2026 uno sea electrificado, esto es, en torno al 33% de las ventas tendrán este tipo de motores». «¿Por qué lo decimos? Porque otra de las barreras es que ahora mismo tardas en cobrar una ayuda, pero se supone que con los anuncios que hizo el otro día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Plan Auto 2030, las ayudas van a llegar de una manera más inmediata al cliente y también va a ser un incentivo que va a despertar una demanda latente», ha señalado la presidenta de Faconauto.

También ha destacado que esta previsión se debe a que «el mercado va en esta dinámica con las gamas de productos de nuestros fabricantes y más puntos de recarga». «Yo creo que vamos haciendo un camino y ya sabes cómo somos los españoles que pasamos de 0 a 100, en cero coma, pues un poco nos va a pasar con la electrificación también, que ha despertado y yo creo que el 2026 va a ser un año importante», ha añadido Marta Blázquez.

Respecto al mercado total, la presidenta de Faconauto ha confirmado a este diario que «las pistas que da el mercado nos llevan a pensar que el año que viene podemos aspirar a 1.300.000 unidades, lo que se traduce en 100.000 más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de que tenemos este año unas unidades que vienen de Valencia por la tragedia de la DANA».

Preguntada por si son suficientes estas cifras para el mercado español, Blázquez ha destacado que «empiezan a ser suficientes porque siempre hemos reclamado como que es el umbral donde debería de estar el mercado para poder mantener toda la industria del sector del automóvil».

«Lo que sí es verdad es que son años de muchísimas inversiones, donde además los concesionarios han perdido un año completo de ventas desde la pandemia y si miramos las unidades que hemos dejado de vender, hemos puesto muy en riesgo a nuestra red y a todo el sector, pero también es cierto que a pesar de que el mercado crece, la rentabilidad donde deberíamos de estar no avanza», ha confesado en una entrevista a OKDIARIO.