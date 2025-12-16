La Comisión Europea ha propuesto este martes retirar el veto total a la venta de coches de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción limitada de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Se trata de una propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, pidió por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantuviera el veto a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035. Una petición que Bruselas ha ignorado dejándose llevar por las peticiones de la industria y las presiones del Ejecutivo alemán.

Una decisión que es tan sólo una propuesta, es decir, un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva. El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

De este modo, el margen del 10% permitirá que sigan teniendo papel importante otros modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna, como pedía la industria.

Además, el Ejecutivo comunitario plantea una modificación específica de las normas sobre emisiones de CO2 para vehículos pesados con una flexibilidad que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030. En cuanto a los vehículos corporativos, se establecen objetivos obligatorios a nivel de los Estados miembro para impulsar la selección de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones por parte de las grandes empresas.