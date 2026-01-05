¿Se puede circular con la luna delantera rajada? Peligros y consecuencias

La visibilidad al volante es un aspecto vital para ganar una mayor seguridad en la carretera. Por ello, las instituciones pertinentes de velar por el tráfico hacen hincapié día sí y día también en la importancia de poseer en nuestro vehículo unas condiciones óptimas para circular en perfecto estado. En las próximas líneas, nos centraremos principalmente en la luna delantera del coche y en el estado de la misma. ¿Se puede circular con una luna delantera rajada?.

Peligros de circular con la luna delantera rajada

En primer lugar, citaremos todos y cada uno de los peligros que supone ponerse al volante con la luna delantera del coche en mal estado. La primera a destacar sería una mayor reducción de visibilidad, pues al no tener una imagen clara aumentaremos la probabilidad de accidente. Por otro lado, también estaremos expuestos a deslumbramientos reflejos muy peligrosos con otros vehículos, sobre todo si conducimos por carreteras convencionales.

Si la luna posee una o varias grietas, esta o estas podrán crecer debido a las vibraciones en la conducción o generadas por el motor o, por su parte, por los cambios constantes de temperaturas. Asimismo, el coche perderá cierta resistencia estructural y el airbag del acompañante podría sufrir fallos en sus funciones, lo que generaría un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Por último, y no menos importante, también debemos destacar que estaríamos expuestos a multas o sanciones por incumplir las normas de circulación y podría provocar varios rechazos en el momento de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Cómo reparar una grieta en la luna delantera del coche

Todo aquel que necesite reparar la luna delantera del coche debería echarle un ojo a las siguientes líneas, pues os detallaremos todos los pasos para realizar la operación de la mejor forma posible. En primer lugar, evaluaremos el tipo y el tamaño de grieta o raja que tiene el elemento en cuestión. Posteriormente, limpiaremos la zona afectada y protegeremos la zona de alrededor del impacto para que no aumente el daño.

Luego, aplicaremos sobre el elemento dañado una especie de resina reparadora para intentar recuperar la zona dañada: eliminaremos posteriormente las burbujas de aire y dejaremos durante unos minutos, o según las indicaciones de la resina, que se ‘cure’ la herida superficial. Tras un rato, nos pondremos de nuevo manos a la obra para retirar el exceso de material, puliremos la superficie arreglada y verificaremos la visibilidad al volante y la resistencia del material. Por último, es aconsejable cambiar la luna al completo si el daño no es reparable o está muy grave y acudir lógicamente a un taller profesional para sustituirla.

Cuánto cuesta cambiar o reparar

En condiciones normales, reparar una luna delantera rajada puede tener diferentes costes, sobre todo si optamos por hacerlo en casa o acudir a un taller mecánico. En la primera opción, un kit de reparación suele costar entre 15 y 40 euros, pero solo será viable para pequeños impactos o rajas, y el resultado lógicamente puede no alcanzar las expectativas marcadas. En la segunda opción, es decir, acudiendo a un taller, el coste podría incrementar hasta los 50 o 100 euros. Eso sí, si la luna solo cuenta con alguno que otro grieta. Si hay que sustituirlo al completo, el coste podría superar los 150 o 300 euros solo en materiales y haciéndolo en casa, mientras que un sitio especializado o taller mecánico podría rondar entre los 200 y 600 euros, según el vehículo, el tipo de vidrio y la calidad del mismo.