Cómo desempañar la luna del coche rápido: ¿aire frío o caliente?

Con la llegada del invierno, la visibilidad al volante se convierte en una prioridad para los conductores. Las mañanas frías y húmedas hacen que las lunas del coche se empañen con facilidad, generando una capa de vapor que dificulta la conducción y, por ende, aumenta el riesgo de accidentes. Una de las preguntas más habituales es si es mejor usar aire frío o caliente para desempañar los cristales del coche, y los expertos tienen la respuesta definitiva.

Los cristales se empañan cuando hay una diferencia de temperatura y humedad entre el interior y el exterior del vehículo. En invierno, el aire frío del exterior hace que la humedad en el aire del interior del coche se condense al contacto con el vidrio, formando pequeñas gotas de agua.

El truco para desempañar el cristal del coche

El método más frecuente para desempañar la luna consiste en usar el aire caliente del sistema de climatización, que aumenta la temperatura del cristal, haciendo que el vapor de agua se evapore rápidamente. Para conseguir el efecto deseado, enciende la calefacción del coche con el ventilador a velocidad media-alta y dirige el aire hacia la luna delantera. Evita usar la recirculación de aire, ya que esto mantiene la humedad dentro del coche.

El aire caliente es muy eficaz en días muy fríos porque eleva rápidamente la temperatura del cristal. Sin embargo, si el interior del coche está muy húmedo, el calor por sí solo puede tardar más de lo esperado en eliminar completamente el vaho.

Aire frío: la alternativa sorprendente

Aunque puede parecer extraño, el aire frío también puede ser muy útil para desempañar la luna, ya que reduce la humedad dentro del vehículo. El aire frío del sistema de climatización es mucho más seco que el aire exterior, por lo que al dirigirlo hacia el cristal, absorbe la humedad y ayuda a eliminar el vaho. Los pasos a seguir son:

Enciende el aire acondicionado y ajusta la temperatura a baja. Dirige el aire hacia la luna delantera y trasera, si el coche cuenta con desempañador trasero. Mantén la ventilación a velocidad media-alta y asegúrate de que la recirculación esté desactivada.

Otras alternativas

Además del uso de aire caliente o frío para desempañar el cristal del coche, existen otras técnicas y trucos que los conductores emplean para acelerar el proceso:

La suciedad y el polvo facilitan que la humedad se adhiera a la luna, formando vaho más rápidamente. Limpiar el parabrisas por dentro con productos específicos ayuda a prevenirlo.

Existen sprays y toallitas que crean una película protectora en el cristal, reduciendo el empañamiento.

Abrir un poco una ventana permite que el aire húmedo escape y reduce la condensación. Esto es especialmente útil antes de encender la calefacción.

También existe un truco casero para desempañar las lunas del coche frotándolas con una patata cruda cortada por la mitad; al hacerlo en movimientos circulares sobre la superficie limpia, el almidón que deja crea una capa fina que ayuda a retrasar la condensación, facilitando la visibilidad en días fríos o lluviosos.

En definitiva, desempañar la luna del coche depende tanto de la temperatura como de la humedad del interior. El aire caliente calienta el cristal y evapora el vaho, mientras que el aire frío seco ayuda a reducir la humedad. La combinación de ambos sistemas ayuda a mantener el parabrisas limpio en tiempo récord.

Consejos de la DGT para conducir con lluvia

«Conducir bajo la lluvia implica una serie de riesgos adicionales, ya que la adherencia de los neumáticos se reduce y la distancia de frenado aumenta notablemente. Según la cadena de talleres Euromaster, el mal estado de los neumáticos es responsable del 30 % de los accidentes en invierno. Por ello, mantenerlos con el dibujo y la presión correctos es fundamental.

Además, el fenómeno del acuaplaning puede hacer que las ruedas pierdan contacto con el asfalto al no desalojar el agua adecuadamente, por lo que es esencial sujetar el volante con firmeza, evitar frenar a fondo y corregir la trayectoria suavemente cuando se recupere el agarre. Asimismo, factores como hojas mojadas en la carretera pueden alargar la frenada como si se tratara de hielo, lo que requiere mayor atención al conducir.

Para garantizar la seguridad, es imprescindible aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad, adaptando la conducción a las condiciones del momento. También conviene desempañar las lunas utilizando una combinación de aire acondicionado y calefacción, de manera que se logre una visibilidad óptima en pocos minutos. Por otro lado, el uso correcto de luces de cruce, la suavidad en maniobras y el aprovechamiento de sistemas de ayuda a la conducción, como ABS, ESP, sensores de lluvia o retrovisores calefactados, contribuyen a minimizar riesgos. En conjunto, estas medidas permiten afrontar la conducción con lluvia de forma segura y eficaz, protegiendo tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo».