El Dacia Sandero ha logrado posicionarse, sin sorpresas, como el coche más vendido en el conjunto del año 2025 en España, con 38.548 unidades matriculadas al cierre del ejercicio, lo que se traduce en un 16,8% más que en 2024. Un modelo disponibles desde 13.490 euros.

En concreto, al igual que el resto de la gama térmica, los nuevos Sandero y Sandero Stepway incorporan un nuevo motor bicarburación de gasolina y GLP más potente (120 CV frente a los 100 CV anteriores). Este nuevo motor Eco-G 120, también disponible en Eco-G 120 EDC para combinar las ventajas del GLP con las de una caja de cambios automática, estará disponible próximamente.

Para que sus clientes puedan disfrutar de las ventajas de la tecnología GLP durante más tiempo, Dacia ha aumentado la capacidad del depósito de GLP (de 40 a 49,6 litros). De este modo, la autonomía con GLP aumenta un 20%, alcanzando una autonomía total (GLP + gasolina) de hasta 1.590 kilómetros (en Sandero).

El coche más vendido en España

Asimismo, Sandero y Sandero Stepway incorporan nuevas ayudas a la conducción para cumplir con las últimas normativas europeas de seguridad como frenada de emergencia asistida (urbana/periurbana con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motos) y una advertencia de vigilancia del conductor. Para mayor comodidad de sus clientes, Dacia ha integrado en estos sistemas un ingenioso botón ‘My Safety’, que permite al conductor acceder rápidamente a su configuración personalizada de ayudas a la conducción.

En el diseño exterior, la berlina presenta una nueva firma lumínica, una nueva calandra, nuevas protecciones de Starkle e incorpora dos nuevos colores (Amarillo Ámbar y Sandstone, ya disponibles en la gama Dacia).

Mientras, en el diseño interior también evoluciona con la introducción de nuevos tejidos, un nuevo volante y selector E-Shifter, combinado con la caja automática Eco-G 120 EDC. El habitáculo puede equiparse con un sistema multimedia con pantalla central de 10 pulgadas y navegación conectada, además de un cargador inalámbrico para smartphones.

El cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas presenta un nuevo diseño de interfaz. Al igual que todos los modelos Dacia, los nuevos Sandero y Sandero Stepway ahora se benefician del sistema YouClip y están cubiertos por la garantía Dacia Zen de hasta 7 años.

Ventas de coches

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España llegaron a 1.148.650 unidades en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al año anterior, según las cifras divulgadas este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia. Con 103.012 turismos vendidos, se sitúa un 2,2% por debajo del mismo mes de 2024 y un 2,7% de diciembre de 2019. El principal motivo de este ligero retroceso es que en diciembre de 2024 la tragedia de la dana aumentó las ventas de vehículos en Valencia.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cinco ventas constituidas por turismos híbridos enchufables o eléctricos puros.