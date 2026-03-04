Del volumen a la excelencia: las claves de la nueva era de transparencia en Flexicar

El mercado de la automoción está cambiando. La compra de un vehículo ya no es sólo una transacción financiera; para la mayoría de las personas, representa un hito vital, una inversión de confianza y una herramienta de libertad. Por eso, en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, la diferencia ya no reside sólo en el precio, sino en cómo se siente el cliente desde que entra en la web hasta que recibe las llaves y, sobre todo, en lo que ocurre después.

Flexicar, uno de los gigantes del sector en España, ha entendido este cambio de paradigma iniciando una nueva etapa donde la excelencia operativa y la satisfacción del usuario son, por primera vez, el eje prioritario de toda la compañía.

El cliente como eje de la transformación cultural

El crecimiento exponencial de una compañía suele traer consigo el reto de mantener la esencia y la calidad en cada uno de sus puntos de venta. Para flexicar.es, esta nueva etapa supone integrar la experiencia de cliente en el ADN de cada empleado, desde la dirección hasta el asesor comercial del centro más pequeño.

Antonio García Olmos, CEO de la compañía, lo define con claridad: «En Flexicar estamos viviendo una nueva etapa en la que el crecimiento va de la mano de una prioridad clara: la experiencia de cliente. Queremos que cada persona que se acerque a nosotros sienta transparencia, acompañamiento y confianza desde el primer contacto hasta la entrega y la postventa».

El objetivo es lograr una experiencia excelente y coherente en toda la red. No importa si un cliente acude a un centro en Madrid, Barcelona o Sevilla; la sensación de estar en buenas manos y de recibir información veraz debe ser exactamente la misma.

Transparencia y claridad: las claves para eliminar la fricción

Uno de los grandes «dolores» históricos en la compra de vehículos de ocasión ha sido la incertidumbre. ¿En qué estado real está el coche? ¿Hay costes ocultos? ¿Cómo es el proceso de documentación? La nueva etapa de Flexicar ataca directamente estos puntos de fricción mediante una política de transparencia total. El compromiso es que el cliente sepa siempre en qué punto se encuentra su proceso, con información clara sobre las condiciones del vehículo y la documentación necesaria.

Reducir las fricciones significa simplificar lo complejo. Para ello, la compañía ha reforzado sus protocolos de comunicación, asegurando que el asesoramiento sea cercano y profesional desde el primer minuto. Se trata de una escucha activa: entender qué necesita el usuario y ofrecer soluciones rápidas en lugar de procesos farragosos.

La excelencia no es un departamento, es una forma de trabajar

A menudo, las empresas cometen el error de pensar que la satisfacción del cliente es responsabilidad de un departamento específico de atención telefónica. En Flexicar, el enfoque es transversal.

«La experiencia de cliente no es un departamento: es una forma de trabajar. Estamos reforzando procesos, formación y seguimiento para reducir fricciones y asegurar que el cliente tenga siempre información clara y soluciones rápidas», dice Leo Ongua, Responsable de Experiencia Cliente.

Para que esta forma de trabajar sea real, la compañía ha implementado metodologías de medición y escucha continua. No basta con intuir que se está haciendo bien; hay que medirlo, analizar los comentarios de los usuarios y mejorar los procesos de manera constante.

La excelencia, según explican desde la marca, se construye en los detalles: en cómo se atiende una duda inicial, cómo se informa durante la espera y, fundamentalmente, cómo se responde cuando surge una incidencia o una duda en la postventa. El acompañamiento proactivo es el que marca la diferencia entre una venta puntual y un cliente satisfecho que recomienda la marca.

Un modelo de confianza para el futuro del sector

El sector de la movilidad está en plena transformación y Flexicar quiere liderar este cambio no solo por volumen de stock, sino por madurez en el servicio. Esta apuesta por la estandarización y la consistencia en una red tan amplia es un desafío mayúsculo, pero es la única vía para garantizar que la satisfacción sea una constante y no una excepción.