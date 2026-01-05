Ni de China ni de Alemania: éste es el coche más buscado en 2025

El mercado del automóvil en España ha cerrado 2025 con cifras que confirman una recuperación sólida y, al mismo tiempo, un cambio de paradigma. Con 1.148.650 turismos vendidos, un 12,9% más que en 2024, el sector consolida el crecimiento por segundo año consecutivo por encima del millón de unidades y deja claro qué tipo de vehículo despierta hoy más interés entre los conductores españoles. Y la sorpresa es clara: el coche más buscado y vendido de 2025 no procede ni de China ni de Alemania, sino de Rumanía.

El protagonista indiscutible del ejercicio anterior ha sido el Dacia Sandero, que vuelve a liderar el ranking de ventas en España con 31.686 unidades matriculadas. Un modelo de origen rumano que refleja un cambio de mentalidad en los conductores españoles; estos ya no perciben el coche como un símbolo de estatus, sino como un medio de transporte asequible, eficiente y adaptado al día a día. En ese terreno, el Dacia Sandero juega con ventaja.

El coche más vendido en 2025

Las ventas de turismos han cerrado el año con 1.148.650 unidades matriculadas, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, con 103.012 turismos vendidos, diciembre se situó un 2,2% por debajo del mismo mes 2024. Este descenso se explica, en gran medida, porque en diciembre de 2024 las consecuencias de la DANA en Valencia impulsaron la compra de vehículos de sustitución.

Por su parte, las ventas de vehículos electrificados, que incluyen eléctricos puros e híbridos enchufables en todas sus categorías (turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales, industriales y autobuses), cerraron 2025 con 245.629 unidades vendidas, lo que supone un incremento del 96,2% respecto a 2024. Sólo en diciembre se matricularon 26.041 unidades, prácticamente el doble que en el mismo mes del año anterior, y estas ventas representaron el 21,34% del mercado total.

El buen comportamiento se extendió al conjunto de los vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), que en diciembre crecieron un 18,13%, alcanzando 76.718 unidades y una cuota del 62,8% del mercado mensual. En el acumulado del año, estas tecnologías sumaron 790.626 matriculaciones, un 42,39% más que en 2024.

Por tecnologías, los eléctricos puros cerraron 2025 con 115.062 unidades, un 75,7% más, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron 130.567 ventas, con un crecimiento del 118,7%. Los híbridos no enchufables fueron la opción más popular, con 484.416 unidades y una cuota anual del 35,3%, y los vehículos de gas superaron las 60.000 matriculaciones en el año.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó «cerramos un 2025 con un crecimiento a doble dígito, con casi 1,15 millones de turismos vendidos. Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado. Cierto es que todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019 pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia. Por poner en valor lo que son 100.000 unidades sería prácticamente un mes de ventas como podemos ver en el cierre del pasado mes de diciembre donde se vendieron 103.012 unidades.

Desde ANFAC esperamos que 2026 continúe con la senda alcista al mismo tiempo que se produce una renovación del parque automovilístico cuya edad media va a superar los 15 años a cierre de 2025. Los vehículos viejos, no antiguos, los viejos y mal mantenidos no sólo son más contaminantes que los actuales si no que la mayoría no llevan los últimos sistemas de ayuda a la conducción que permiten mitigar e incluso evitar accidentes de tráfico».

Top 10

El top 10 de coches más vendidos en España en 2025 refleja con claridad las prioridades actuales de los conductores: precio, eficiencia y versatilidad. Modelos como el Dacia Sandero o el MG ZS lideran el ranking gracias a su coste accesible y a una propuesta práctica, mientras que Toyota consolida su dominio con varios modelos híbridos como el Yaris Cross, el C-HR y el Corolla, impulsados por su bajo consumo y fiabilidad.

Los SUV compactos siguen ganando terreno, con presencia destacada de Hyundai Tucson, Volkswagen T-Roc y Dacia Duster, que combinan espacio y tecnología. Al mismo tiempo, utilitarios como el SEAT Ibiza mantienen su atractivo por su equilibrio entre precio y prestaciones.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indica que «el mercado de la automoción en 2025 se ha comportado mucho mejor de lo esperado y nos acerca ya a las cifras de ventas que teníamos antes de la pandemia. Esto se ha debido en gran medida al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, gracias a que los planes MOVES han funcionado. En segundo lugar, ha habido muchas matriculaciones vinculadas a la comunidad valenciana, a medida que los valencianos afectados por la DANA han recuperado su movilidad. Con este buen año lo que esperamos es un año 2026 en la misma línea y de hecho la previsión es que cerremos entre 1.250.000 unidades y 1.300.000 unidades».