El Gobierno de Aragón ha publicado este viernes una resolución que establece importantes restricciones a la caza en varias zonas del Pirineo oscense debido al incremento confirmado de la presencia de osos.

La medida, consensuada con la Federación de Caza y los municipios afectados, busca garantizar la convivencia entre la conservación del oso pardo y el desarrollo de actividades tradicionales cinegéticas en la región.

La regulación afecta específicamente a las batidas de jabalí en los términos municipales de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto, Aísa, Borau, Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Benasque y Montanuy.

Evitar accidentes

Según el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, la normativa responde a la necesidad de evitar incidentes entre cazadores y ejemplares de plantígrados, especialmente tras registrarse el primer nacimiento de osezno en los últimos 50 años.

Actualmente, hay cinco osos confirmados en los valles occidentales del Pirineo aragonés: la osa Claverina con su cría, dos subadultos nacidos en 2021 y un ejemplar joven de 2023. En la zona oriental sólo se ha detectado un ejemplar adulto de forma esporádica.

Primer osezno aragonés

El pasado mes de julio la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca de Aragón confirmó el nacimiento del primer osezno en su territorio en más de medio siglo.

Se trata de la cría de la hembra Claverina, liberada en 2018 en el Valle de Aspe por el Gobierno francés, que ha sido observada en el Valle de Hecho junto a su cría.

La presencia de la osa Claverina en el Parque Natural de los Valles Occidentales de Aragón, acompañada de su osezno nacido durante la última hibernación, supone la consolidación de la subpoblación occidental de osos en los Pirineos.

Prohibición total en zonas críticas

La resolución establece dos áreas diferenciadas con restricciones específicas para la caza. En las zonas donde se localiza la hembra con cría o las áreas de hibernación, queda completamente prohibido realizar batidas de caza o practicar la caza al salto, con el objetivo de evitar daños o situaciones de riesgo para los animales protegidos.

En las áreas críticas por presencia habitual de osos, las batidas únicamente podrán desarrollarse empleando perros provistos de collares electrónicos de adiestramiento que permitan controlar su comportamiento y evitar el acoso accidental a los plantígrados. Además, todos los perros deberán estar identificados mediante documento oficial que acredite que no están clasificados como potencialmente peligrosos.

La norma incorpora un protocolo de actuación inmediata: si durante una batida en cualquier terreno de Aragón se detecta un oso, la actividad cinegética deberá suspenderse de inmediato durante al menos seis días. Los cazadores tendrán que comunicar de forma urgente el avistamiento a los Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Mesa del Oso y medidas preventivas

Para facilitar la aplicación de estas restricciones, la cartografía de las áreas críticas oseras estará disponible para consulta y descarga a través de la Infraestructura de Conocimiento Espacial de Aragón. La resolución tendrá una vigencia máxima de un año o hasta la entrada en vigor del próximo Plan General de Caza correspondiente a la temporada 2026-2027.

Estas limitaciones se enmarcan dentro de un conjunto más amplio de actuaciones consensuadas con el territorio. En septiembre de 2024 se constituyó la Mesa del Oso, un órgano de trabajo orientado a acordar medidas entre administraciones, ganaderos, cazadores y agentes locales para preservar esta especie catalogada «en peligro de extinción».

El Gobierno autonómico ha implementado diversas actuaciones preventivas en los Valles Occidentales, único territorio donde se registran ataques. Entre ellas destacan la reparación de pistas y casetas, la instalación de un doble vallado de protección en el puerto de Segarra en Ansó, y la contratación de dos pastores para la custodia de rebaños en el Valle de Hecho.

Resultados positivos

Las medidas están dando resultados significativos. Durante 2025 se han registrado únicamente ocho ataques en la zona de Ansó, con ocho ovejas muertas, lo que supone un descenso del 75% respecto al año anterior, cuando hubo 33 ataques y 46 reses muertas.

El Gobierno de Aragón cuenta con dos Patrullas Oso, integradas por cinco personas encargadas del seguimiento poblacional y la vigilancia frente al furtivismo.

De forma complementaria, el Departamento de Agricultura convoca anualmente ayudas por 592.779 euros destinadas a apoyar medidas de prevención frente al oso y al lobo.