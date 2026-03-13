El SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil lidera la Operación Custos Viridis (Guardián verde), la mayor ofensiva policial internacional desplegada contra el tráfico ilícito de residuos, con la participación de 71 países y la coordinación de Europol.

La operación, desarrollada durante 2025, culminó con la detención de 337 personas y la incautación de materiales con un valor de mercado de 31 millones de euros. España actuó como driver de la prioridad EMPACT sobre delitos medioambientales.

El tráfico ilícito de residuos se ha consolidado como una amenaza criminal de alcance global, con redes organizadas que operan circuitos paralelos en todos los continentes. Estas organizaciones no sólo gestionan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales, sino que recurren a la falsificación documental para mover materiales peligrosos. El impacto sobre el medioambiente y la salud pública resulta directo y cuantificable.

Amenaza global

Entre los fenómenos más preocupantes figura el auge del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia, así como la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil, textiles y residuos electrónicos hacia África, Asia e Iberoamérica. La magnitud del problema ha obligado a replantear los marcos de cooperación policial a escala internacional.

La operación Custos Viridis realizó 1.048 inspecciones en todo el mundo, con la detención de 337 personas vinculadas a redes de tráfico ilícito de residuos. En total, se incautaron 127.149 toneladas de residuos y 602 toneladas de agentes contaminantes, entre ellos mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero. La intervención también alcanzó casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias, además de 130 vehículos y propiedades.

23 operaciones en España

El SEPRONA ejecutó 23 operaciones específicas en España contra el tráfico ilícito de residuos y el mercado ilegal de gases refrigerantes, con 41 personas detenidas o investigadas.

Los agentes detectaron la gestión irregular de 77.410 kilogramos de residuos e intervinieron 5.400 kilogramos de gases refrigerantes de efecto invernadero. Además, se localizaron 250 vehículos importados ilegalmente y se detectó falsificación documental en más de 3.000 certificados de descontaminación.

La Guardia Civil identificó como puntos críticos los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera. Estas infraestructuras constituyen los principales nodos de entrada y salida en los flujos del tráfico ilícito de residuos con destino al resto de Europa y terceros países. Controlarlas es estratégico para desarticular las cadenas logísticas de las organizaciones criminales.

Puertos y fronteras

La ubicación de España la convierte en un enclave de primer orden dentro del circuito criminal del tráfico ilícito de residuos, al tiempo que actúa como país de origen, de tránsito y de destino. Esta triple condición exige una vigilancia permanente y coordinada entre las distintas fuerzas de seguridad. El SEPRONA ha reforzado sus protocolos de inspección en colaboración con Europol e Interpol para hacer frente a esta realidad.

La Guardia Civil celebra estos días en Madrid unas jornadas internacionales sobre la lucha contra el tráfico ilícito de residuos y los delitos medioambientales, con la participación de representantes de Europol, Interpol y Naciones Unidas.

Los expertos analizan instrumentos para combatir estos ilícitos y abordan fenómenos emergentes como la denominada bomba de humo, el abandono masivo de residuos textiles en naves alquiladas. También se examina la recurrencia de incendios en plantas de residuos como método de gestión negligente.

Nueva directiva europea

La nueva Directiva europea de delitos medioambientales marca el horizonte normativo en el que el SEPRONA deberá operar en los próximos años, con exigencias crecientes de trazabilidad y coordinación transfronteriza.

La lucha contra el tráfico ilícito de residuos requiere ahora herramientas de inteligencia criminal capaces de seguir el rastro de los materiales a lo largo de toda la cadena de gestión. La Guardia Civil se posiciona así como referente europeo en la persecución de estos delitos medioambientales.

150 años del SEPRONA

La operación coincide con la conmemoración del 150 aniversario del SEPRONA, que el Ministerio del Interior celebra con el estreno de Guardianes de la tierra, capítulo de la serie documental Desde el Interior disponible en su canal de YouTube.

El servicio hunde sus raíces en el Servicio Forestal del Reino encomendado a la Guardia Civil por Alfonso XII en 1876, y tomó su forma actual con la creación del SEPRONA en 1988, la primera especialidad policial del mundo dedicada a la protección medioambiental.

Más de 2.000 guardias civiles

Desde entonces, su plantilla se ha duplicado hasta superar los 2.000 efectivos, y su estructura —de las Patrullas de Protección de la Naturaleza hasta la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA)— sirve de modelo a numerosas naciones que solicitan formación especializada.

El SEPRONA lidera además la prioridad EMPACT-ENVI para el ciclo 2026-2029 y participa en redes internacionales de expertos como EnviCrimeNet y la Red Jaguar, que agrupa a policías de Iberoamérica y la Unión Europea especializados en delitos medioambientales.

Resumen de las actuaciones de la operación Custos Viridis