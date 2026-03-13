El pez globo ha vuelto a aparecer en Galicia, y esta vez con un doble aviso. Un nuevo estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con la Universidade de Vigo, el Grupo para o Estudo do Medio Mariño (GEMM) y el Aquarium Finisterrae, ha documentado dos registros inéditos en aguas gallegas que confirman la «progresiva» tropicalización del mar español.

Los hallazgos, publicados en la revista científica Fishes, describen la captura del tamboril verde (Sphoeroides pachygaster) en 2021 frente a la Costa da Vela y del tamboril de tierra (Ephippion guttifer) en 2025 en la Ría de Pontevedra. Ambas localidades se sitúan en el sur de Galicia y representan registros «poco frecuentes» en estas latitudes.

El tamboril verde y el tamboril de tierra

El tamboril verde constituye el primer registro documentado de su especie en aguas gallegas. El tamboril de tierra, por su parte, es la segunda vez que se detecta en esta zona. Un análisis histológico reproductivo del ejemplar de la Ría de Pontevedra reveló, además, que se trataba de una hembra en fase de puesta, lo que añade relevancia científica al hallazgo.

Ambas especies pertenecen al orden Tetraodontiformes, el mismo grupo taxonómico que engloba a los distintos tipos de pez globo. Su presencia en aguas tan septentrionales como las gallegas resulta llamativa para los investigadores, que la interpretan como un indicador directo del calentamiento del mar.

El termómetro del mar

La tropicalización marina no es un fenómeno nuevo en España, pero su avance hacia el norte resulta cada vez más evidente. «La presencia creciente de peces tetraodontiformes en aguas españolas proporciona una prueba más de la progresiva tropicalización del medio marino español», señala Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio.

El trabajo también ha efectuado una revisión exhaustiva de todas las especies de pez globo registradas en aguas españolas. Hasta la fecha se han documentado 26 especies pertenecientes a cinco familias: 22 de ellas en las Islas Canarias y 15 en la Península Ibérica y Baleares. El aumento progresivo de sus avistamientos obliga a un seguimiento científico más estricto.

La toxina que no desaparece

La principal amenaza del pez globo en Galicia y en el resto de España no es su presencia en el mar, sino el riesgo derivado de su consumo accidental. Algunas de estas especies pueden contener tetrodotoxina (TTX), descrita por los investigadores como «una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas».

Esta toxina bloquea los canales de sodio de las células nerviosas y musculares, provocando parálisis progresiva que puede llegar a ser mortal. Su peligro se agrava porque no desaparece con la cocción: el pescado sigue siendo tóxico aunque haya sido cocinado. No existe antídoto conocido contra la tetrodotoxina.

Sin riesgo en las lonjas, pero con vigilancia

Los investigadores aclaran que el riesgo de intoxicación en España es actualmente bajo, dado que estas especies no se comercializan y su venta está prohibida en la Unión Europea desde 2004. Las cofradías y lonjas están informadas al respecto, y la normativa impide su entrada en la cadena alimentaria.

Sin embargo, el incremento de su presencia en aguas gallegas y peninsulares lleva al IEO a reclamar un mayor seguimiento científico. «Conocer la composición, la distribución geográfica y la toxicidad potencial de las especies es importante para su detección precoz y alertar a la población sobre los riesgos», subraya Bañón. La aparición del pez globo en Galicia es ya un dato que los océanos están cambiando.