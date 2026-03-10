Louzán niega que España vaya a ser sede la Finalíssima y pone fecha: «Máximo 48 horas»

La sede de la Finalíssima sigue siendo un total misterio. A raíz de la guerra en Oriente Medio, la UEFA y CONMEBOL siguen manteniendo en vilo la decisión final que tomarán para decidir dónde jugarán España y Argentina el próximo 27 de marzo. Hasta hace unas semanas estaba previsto que fuera en Qatar, pero el rumor de que finalmente sea en Europa cobra cada vez más fuerza, lo que al parecer se anunciará en cuestión de horas.

Aunque en territorio catarí se ha reanudado el deporte, la sensación de inseguridad es algo con lo que no quieren jugar para garantizar que el partido se juegue con total tranquilidad, tanto para las dos selecciones como para los aficionados de ambos países. Sobre la demora en elegir el nuevo destino habló Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que adelantó que después de días de mucho trabajo parece que ya se ha perfilado el destino.

«Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima; para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva», declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: «Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación», señaló.

«Tenemos un gabinete especial creado para esto. Espero que en las próximas horas, máximo 48, podamos tener la sede. Nosotros tenemos un problema, pero hay que pensar que Catar, Emiratos, Baréin…, tienen un problema más serio. Lo primero que tenemos que tener es solidaridad con esta región del mundo, porque algunos de estos países son aliados de España. Cualquier situación o acuerdo que se dé con este tema, va a influir en otras cosas», añadió Louzán sobre la Finalíssima.

La opción de jugar en Doha a corto plazo ya parece descartada: «Eso está muy difícil, ya hemos cancelado dos chárter que teníamos, pero estamos a expensas de cerrar esta negociación. Este acuerdo es con la UEFA y la CONMEBOL a través de una promotora, que ha contratado seis partidos de fútbol en Catar. Va todo dentro de un paquete y es un tema que decidiremos en las próximas horas. Es verdad que hay un contrato muy interesante para los intereses de la federación española, a nivel económico. Espero que con lo que estamos negociando estos días, salga una decisión razonable y bien vista por la mayoría, pero siempre con el máximo respeto a estos países, porque hay mucho en juego», explicó en una entrevista en La Cadena Ser.

Louzán descarta España para la Finalíssima

Uno de los rumores que surgió es que España podría ser una de las candidatas favoritas para albergar la Finalíssima, pero Louzán no lo ve factible: «Aunque lo pudiera ofrecer, España se mide a Argentina y debería ser en terreno neutral. Es evidente, o parece, que debería ser en Europa. Porque la mayoría de jugadores están aquí, así que parece lo lógico que pueda suceder. España está siempre para la FIFA, somos uno de los mejores países para organizar cualquier evento. Londres, Lisboa…todas tienen que ser capitales con estadios de buena capacidad para albergar este tipo de partidos. Se ha hablado también de Estados Unidos, pero es otro de los países del conflicto…», razonó el presidente de la RFEF.