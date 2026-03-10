Todos los hombres con los que se ha relacionado a Ester Expósito

Desde que saltó a la fama mundial con su papel de Carla Rosón en la serie de Netflix Élite, Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas más seguidas. Su éxito internacional, su presencia en redes sociales y su vida personal han despertado una gran curiosidad entre sus fans, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas.

Aunque la actriz siempre ha intentado mantener su vida privada fuera del ojo público, a lo largo de los años han sido varios nombres de hombres los que han sido relacionados con ella, algunos que sí han sido confirmados y otros que se han quedado en simples rumores.

Álvaro Rico, su primer amor conocido

Uno de los romances más conocidos de la actriz fue con el también actor Álvaro Rico, su compañero en Élite, que también ahí hacía de su novio. La pareja comenzó su relación alrededor de 2018, coincidiendo con el estreno de la popular serie. Su historia de amor traspasó la pantalla y durante más de un año se dejaron ver en múltiples eventos y redes sociales. Sin embargo, a mediados del 2019 decidieron poner fin a su relación, aunque siempre han asegurado mantener una buena relación.

Alejandro Speitzer, romance mediático

Tras su ruptura con Álvaro Rico, Ester Expósito inició una relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer. Ambos se conocieron en el rodaje de la miniserie de Netflix Alguien tiene que morir y comenzaron a salir a finales de 2019. Durante casi dos años compartieron numerosas imágenes juntos en redes sociales y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del momento.

Finalmente, la relación acabó a mediados del 2021, y tras múltiples críticas al actor mexicano, Ester Expósito salió a defender públicamente a Alejandro y le describió como una persona «maravillosa, generosa y trabajadora».

Nico Furtado, su romance más reservado

Nico Furtado es un actor uruguayo conocido por el papel en la serie de Netflix El Marginal. La relación comenzó en 2021 y durante meses, ambos actores compartieron imágenes en redes sociales de viajes juntos, algo inusual en la actriz. Sin embargo, en 2023 varios medios confirmaron que la pareja había puesto fin a su relación después de casi dos años juntos.

Ester Expósito y Nico Furtado. Foto. Getty Images

Rumores

Además de estas relaciones confirmadas, a la actriz española se le ha relacionado con otras personas del mundo del entretenimiento, la política y el fútbol. Entre ellos, Gabriel Rufián, cuando se viralizó un vídeo en redes sociales bailando juntos, o el actor Hugo Diego García, al que conoció en el rodaje de la película Marfil.

Más recientemente, han surgido rumores que relacionan a Ester Expósito con el futbolista Kylian Mbappé después de que ambos fueran vistos en París en diferentes ocasiones, aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación.

Una vida sentimental ligada a su profesión

La propia actriz ha reconocido en varias entrevistas que la mayoría de sus parejas han pertenecido a su mismo sector profesional. «Todos mis novios han sido actores», confesó en televisión, explicando que compartir rodajes y largas jornadas de trabajo hace que surjan muchas relaciones dentro de la industria.