Todo sobre Ester Expósito: su edad, su pareja, sus operaciones y todo sobre su vida

Pablo Motos ha demostrado en infinitas ocasiones ser uno de los grandes reyes de la televisión y ese es el motivo por el que muchos famosos acceden a sentarse en su programa. Después de unas merecidas vacaciones, el presentador ha regresado por todo lo alto Antena 3 y ha invitado a famosos de la talla de Sergio Ramos a dar una entrevista en El Hormiguero. Sin embargo, ahora le ha tocado el turno a Ester Expósito, la actriz que saltó a la fama a raíz de su papel protagonista en Élite, la popular serie de Netflix en la que participaron Arón Piper, Omar Ayuso y Álvaro Rico, entre otros.

Ester Expósito se ha convertido en una estrella internacional, tanto es así que ha coincidido con celebridades como Paris Jackson en algunos eventos. Todo lo que toca lo convierte en oro, a pesar de que es una intérprete muy criticada. Sus detractores le han acusado de no saber actuar, pero el tiempo ha demostrado que los mejores directores del mercado han apostado por ella para proyectos con repercusión en América Latina y Estados Unidos. A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas que todo el mundo se está haciendo sobre ella.

¿Cuántos años tiene Ester Expósito?

Ester Expósito tiene 25 años y ha dedicado su vida al mundo de la interpretación. Hace más de una década que decidió dedicarse en cuerpo y alma a cumplir sus objetivos profesionales y afortunadamente ha cerrado grandes contratos. Su primera oportunidad importante llegó en 2016, cuando le ofrecieron interpretar a un personaje esporádico en Vis a Vis, una serie que generó unos datos de audiencia tan importantes que acabaron llamando la atención de Netflix. Lo hizo tan bien que en seguida se pusieron en contacto con ella para hacerle un hueco en Estoy vivo y a partir de ese momento arrancó una trayectoria que parece no tener límite.

A pesar de haber alcanzado el éxito, la artista admite que siempre ha sido muy exigente consigo misma y esto le ha traído consecuencias. «Soy muy dura conmigo. Me castigo de una forma un poco tóxica y negativa y eso me ha jugado muy malas pasadas. Ya en el instituto lo pasé muy mal. Me costó mucho encontrarme y sentirme bien conmigo misma. Las amistades no ayudaron, me sentía bastante sola y no me motivaba nada», declaró en una de sus entrevistas.

Todas las parejas de Ester Expósito

Según nuestros datos, Ester Expósito ha vivido varias relaciones sentimentales que han sido públicas y confirmadas. Su primer noviazgo conocido fue con Álvaro Rico, compañero de reparto en Élite, con quien mantuvo una relación durante los inicios de la serie. Más adelante, la actriz inició un romance con el actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien compartió momentos muy mediáticos, acudió a eventos internacionales y posó en alfombras rojas, hasta que en 2021 confirmaron su ruptura.

Tras esa etapa, Ester volvió a ser noticia por su relación con el actor uruguayo Nicolás Furtado, protagonista de la serie El Marginal. Con él ha acudido a distintos actos públicos, ha compartido imágenes en redes y se les ha visto juntos en varias ocasiones, consolidando así su historia. Estas tres relaciones (Rico, Speitzer y Furtado) son las que forman parte confirmada de la vida sentimental de la actriz, mientras que otros rumores nunca llegaron a oficializarse. Por ejemplo, algunos medios internacionales relacionaron a Expósito con Rauw Alejandro, pero ninguno de ellos se atrevió a dar un paso adelante para explicar lo que estaba pasando.

¿De dónde es Ester Expósito y quién es su familia?

La familia de Ester Expósito ha mantenido siempre un perfil muy discreto y alejado del foco mediático, a pesar de la enorme fama que la actriz ha alcanzado en los últimos años. Nacida en Madrid en enero de 2000, se sabe que es hija única y que ha crecido en un entorno muy familiar en el que ha contado con el apoyo constante de sus padres, aunque sus nombres e identidades se mantienen en la intimidad porque nunca han querido exponerse públicamente.

En diferentes entrevistas, Ester ha mencionado de forma general la importancia del respaldo de su familia en su carrera, subrayando que fueron ellos quienes la animaron desde pequeña a dedicarse a la interpretación y a presentarse a castings, aunque ella misma insiste en mantener esa parcela de su vida al margen. Su madre y su padre han estado presentes en momentos clave de su trayectoria, pero siempre detrás de las cámaras.

¿Qué cirugías se ha hecho Ester Expósito?

La protagonista nunca ha confirmado públicamente haberse sometido a ninguna cirugía estética, por lo que no existen pruebas contrastadas de que haya pasado por el quirófano con fines estéticos. Lo que sí se ha comentado en diferentes medios es que la actriz ha podido experimentar cambios en su imagen, algo que ha hecho saltar las alarmas. Es más, su rostro actual no tiene nada que ver con el que lucía en Élite.