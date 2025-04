Durante la presentación de su campaña como embajadora global de Desigual, Ester Expósito también ha sido preguntada por la posibilidad de interpretar a Belén Esteban en una futura película o serie sobre la vida de la popular colaboradora de televisión. Lejos de esquivar la pregunta, la actriz madrileña ha respondido con entusiasmo: «¡Me encantaría! Sería divertidísimo. Me encanta». Con estas palabras, ha dejado claro que no solo está abierta a asumir retos interpretativos distintos, sino que también valora la figura mediática de Esteban, una de las personalidades más carismáticas y controvertidas de la televisión en España. «Me encanta que quiera que sea yo, me parece lo más. Por qué no, si es un peliculón…. sería lo más, ahí hay mucho por contar y para hacer», ha dicho.

La idea de un biopic sobre la princesa del pueblo lleva tiempo circulando, y lo cierto es que varios nombres han sonado para dar vida a la protagonista en distintas etapas de su vida.