Omar Ayuso cuenta quiénes son sus verdaderos amigos del reparto de ‘Élite’

Omar Ayuso saltó a la fama tras formar parte del elenco de la conocida serie de Netflix Élite, donde dio vida a Omar Shanaa, uno de los personajes protagonistas de la trama. El actor estuvo presente en el guión desde la primera hasta la quinta temporada, momento en el que decidió continuar su carrera en el séptimo arte de la mano de otro tipo de proyectos. No obstante, en cada una de sus intervenciones con los medios, es muy común que le pregunten sobre el rodaje de la serie de la plataforma de streaming. Sin ir más lejos, durante la presentación de la obra de teatro La señora, en Madrid, el intérprete ha desvelado quiénes de sus compañeros se han convertido en grandes amigos.

«Al final, como todos los compañeros de cualquier trabajo. Han pasado siete años del inicio de Élite, entonces las vidas se bifurcan. Pero entiendo que los que tenemos relación somos los que congeniamos o más cosas en común tenemos», comenzaba a decir. «Yo en mi caso, mis amigos son Itzan y Mina (Samuel y Nadia en la ficción). Y son los que sigo viendo de manera recurrente. Y ya está. No hay mucho más», confesaba.

Omar Ayuso en a presentación de la obra de teatro ‘La señora’. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo, sostenía que no tenía mala relación con ninguno del resto, y explicaba que simplemente con los dos mencionados son con los que mantiene un contacto más habitual. «Me llevo muy bien con todos los demás, eh. Pero al final, los vínculos son los vínculos. Y uno dedica tiempos y cuidados a los que más conexión tiene. No sé, es la cosa más normal del mundo en realidad», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Élite (@elitenetflix)

Por otro lado, comentaba que todos tienen en común un grupo de WhatsApp desde el principio de las grabaciones, pero que hacía años que ninguno escribía: «Lo seguimos teniendo pero está cogiendo polvo. No sé de cuando será el último mensaje. A lo mejor del 2019. No sé», revelaba. Como no podía ser de otra manera, también fue preguntado por el supuesto romance que ha surgido entre Miguel Bernardeau y Ester Expósito, algo de lo que no ha querido pronunciarse en exceso: «Si te soy honesto, no tengo ni idea. Y tampoco voy a entrar yo en eso», sentenciaba.

Más allá de Élite, Omar también ha hablado sobre los proyectos en los que está sumergido actualmente: «Ahora estoy rodando Mariliendre, que es una serie de Atresplayer producida por los Javis y ahí estamos», contaba. Se mostraba visiblemente contento de poder trabajar mano a mano con los Javis, ya que opina que todos los proyectos que sacan adelante «molan mucho». «Está siendo muy guay, quedan dos semanas de rodaje y no quiero que se acabe […] Todo el mundo quiere trabajar con los Javis y tengo el privilegio. No es una serie que dirijan ellos, la producen. Pero bueno, están bastante encima», añadía