Marco Asensio ha vuelto a encontrar el amor en una influencer tras separarse de Sandra Garal. En un momento que es incierto en su carrera como futbolista -ya que, de momento, no entra en los planes de Luis Enrique que continúe en las filas del Paris Saint Germain-, el deportista ha sido visto de vacaciones con su nueva novia, Lavinia León.

Así es la nueva novia de Marco Asensio

El 2025 ha sido un año cuanto menos intenso para Asensio. A la presión por su continuidad en el equipo estrella de Francia, se sumó su ruptura con Sandra Garal meses después de su mediática boda. Es por ello que, en pleno ecuador de la temporada estival, el jugador de fútbol ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta Amalfi, en Italia. Sin embargo, el ex jugador del Real Madrid no ha volado en solitario, sino que ha estado acompañado por Lavinia León, una joven influencer con la que se le ha visto en actitud cariñosa y con la que ya no parece esconderse.

Hace solo unas semanas saltaron los rumores de relación, pues ambos compartieron en sus respectivas redes sociales imágenes en Tailandia, una pista que puso sobre la mesa que Asensio no estaba en el mercado de solteros.

Días después, ¡Hola! sacó a la luz unas fotografías del deportista en una jornada en alta mar con la creadora de contenidos -que acumula casi 8.000 seguidores en Instagram- que vive a caballo entre Madrid y Mallorca, tal y como reza su biografía en el universo 2.0.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación sentimental -de hecho, todavía no se siguen en redes sociales-, lo cierto es que sus instantáneas juntos no dejan espacio a la duda. La pareja ha sido captada a bordo de un yate intercambiándose numerosos gestos de complicidad y cariño, así como besos o abrazos. Unos retratos que demuestran que su historia de amor va viento en popa.

El comunicado de su ruptura con Sandra Garal

Marco Asensio y Sandra Garal en una boda / Gtres

Estas imágenes llegan solo un año después de que Marco Asensio anunciara, a golpe de comunicado, su ruptura con Sandra Garal, con la que se casó el 7 de junio de 2023 en la Fortaleza de Albercurtx, en Pollença, Mallorca: «Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, hemos decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo que he vivido a su lado».

Por su parte, la arquitecta -que ha encontrado la ilusión en Ale Galán (ex de la actriz Andrea Duro)- también emitió unas palabras a través de la revista ¡Hola! para zanjar la existencia de terceras personas en su separación: «Estoy bien. Ahora lo que quiero es estar tranquila. Las parejas tienen crisis. A veces se superan y otras, no. Así se ha dado y ya está».