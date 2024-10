Fue hace escasos cuatro meses cuando Marco Asensio y Sandra Garal anunciaron, a golpe de comunicado, su ruptura tras cinco años juntos y casi uno de casados. «Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida», rezaba el texto.

Aunque entonces la pareja no ahondó en detalles acerca de lo que les había llevado a tomar esta decisión, fue cuestión de días que comenzaran a circular rumores sobre una posible infidelidad del jugador del Paris Saint-Germain Football Club (PSG) a la arquitecta e influencer. Una teoría que si bien no se llegó a confirmar, ha vuelto al foco mediático a raíz de unas declaraciones de Sandra a través de su perfil de Intagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores. En una ronda de preguntas y respuestas con, la ex del futbolista se ha sincerado como nunca antes sobre cómo se encuentra en esta nueva etapa de soltera. Y lo cierto es que lo ha hecho, consciente o no, lanzando varios dardos al deportista.

Marco Asensio y Sandra Garal en una boda. (Foto: Gtres)

«Estoy feliz y agradecida. No puedo mentir y obviamente tengo el corazón roto (…) No cambiaría nada porque si algo hubiese sido diferente no sería la mujer que soy a día de hoy y por eso estoy enormemente agradecida», ha comenzado diciendo Sandra. «Las mujeres somos increíbles y demasiado valiosas para dejar que alguien nos falte al respeto o nos haga daño y seguir ahí. Alguien que te quiere nunca te va a hacer daño, nunca va a hacer nada para romperte el corazón, y si lo hiciese, haría todo lo posible para repararlo. Y ahí depende de cada uno que pueda solucionarse o no. Mientras te quedas donde no es, te cierras a las cosas bonitas que mereces», ha añadido la influencer en referencia a sus imprescindibles en una relación sentimental.

Preguntada expresamente sobre si las perdonaría una infidelidad, Sandra se ha mostrado de lo más tajante. La ex mujer de Asensio ha narrado su propia experiencia, aclarando que aunque ha intentado perdonarlas, no ha podido. «A día de hoy, sin duda no permitiría ninguna infidelidad y ni intentaría perdonarlas. Si yo me traiciono a mí misma: de los demás solo puedo obtener traición», ha dicho.

Sandra Garal en un evento. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Marco Asensio y Sandra Garal

Marco Asensio y Sandra Garal se conocieron en 2019, iniciando una relación que rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación y seguidores en redes sociales. Hasta su ruptura, juntos formaron una pareja admirada, con apariciones públicas que dejaban ver una conexión muy especial. Aunque ambos mantuvieron su romance en un perfil bajo, el paso más significativo en su relación fue su boda en Mallorca. La ceremonia, celebrada con amigos y familiares, tuvo lugar en un escenario de ensueño: la Fortaleza de Albercutx en la localidad de Pollença. El mismo en el que contrajeron matrimonio el tenista Rafa Nadal o el jugador de baloncesto Rudy Fernández. A la boda acudieron numerosos rostros reconocidos del mundo del fútbol como Fede Vico o Cedric Omoigui, entre otros.