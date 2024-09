Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que serán padres

Instagram se ha convertido en una de las plataformas preferidas por los famosos para anunciar buenas noticias. Sin ir más lejos, Paddy Noarbe ha anunciado por esta vía que espera su primer hijo junto a Marcos Llorente. Mediante un post, la influencer ha anunciado que se encuentra en estado de buena esperanza. «Celebrando la vida más que nunca. Gracias pequeño ser de luz», ha escrito en la publicación.

Ha compartido también una serie de fotografías en las que muestra su incipiente barriga. En una de las imágenes, el futbolista sostiene la zona de la tripa de su mujer con especial cariño.

¿Cómo se encuentra Paddy?

Después de dar a conocer esta buena nueva, Paddy se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo se encuentra en estos momentos. «¡Buenos días! Me encuentro súper bien disfrutándolo enormemente», ha dicho.

Paddy y Marcos Llorente en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, ha confesado su enorme alegría de haber podido contar la feliz noticia a las dos personas que faltaban por saberlo. «Lo supe un par de días antes de mi primera falta porque soy muy regular y fue el primer mes que habíamos decidido agrandar la familia», ha explicado. «Sólo puedo estar agradecida por cómo se han dado las cosas. No he tenido ningún síntoma de malestar, ni náuseas, ni dolores», ha proseguido.

Paddy y Marcos Llorente en una boda. (Foto: Gtres)

«La tripa ha hecho ¡pop! hace pocas semanas y el pecho sí que lo he notado cambiar desde el primer mes. Os iré compartiendo estas pequeñas cosas relativas a mi proceso, hábitos y la línea principal de mi perfil, pero mi contenido va a seguir siendo el mismo. Ya sabéis que no quiero mezclar a mis futuros hijos con redes», ha explicado. «He escuchado a miles de madres y padres hablarnos de lo especial que es este momento y aún así no me lo podía imaginar que esto iba a ser tan impresionante hasta que he comenzado a vivirlo. Y eso que no ha hecho más que empezar. Estoy deseando descubrir todo lo que esta etapa nos enseñará. Gracias por cada mensaje», ha finalizado.

Una boda de ensueño

El 30 de junio de 2023, Marcos Llorente y Paddy Noarbe se dieron el ‘sí, quiero’ ante la atenta mirada de familiares y amigos en una ceremonia que tuvo lugar en la mallorquina Fortaleza de Albercuitx, en Pollença, con unas idílicas vistas al mar. Para el gran día, la creadora de contenido se enfundó un vestido de inspiración lady de tirantes y gran vuelo firmado por Jesús Peiró.

Asistieron a la celebración numerosos rostros conocidos. Entre ellos destacó la presencia de Alice Campello y Álvaro Morata, Sandra Garal y Marco Asensio, Beatriz Espejel, Luna Serrat, Erika Choperena, Marta Díaz, María Roberts y un largo etcétera.