En los últimos días el nombre de Marcos Llorente no deja de acaparar distintos titulares en la crónica social de nuestro país. Si bien la pasada semana se vio envuelto en una polémica por una comentada publicación de su perfil de Instagram en la que aseguró que no utiliza ningún tipo de fotoprotección contra el sol, de nuevo, está en el ojo del huracán por un negocio fallido.

El futbolista, que ha sido descartado por Luis de la Fuente para disputar la Eurocopa 2024 en Alemania, ha tenido que decir adiós al restaurante Naked & Sated que tiene situado en la Calle París de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

El local, es un proyecto hostelero de comida saludable que comparte on Ibai Gómez y Gerard Deulofeu y que cuenta con hasta ocho locales distribuidos por España. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pozuelo ha clausurado el local mencionado en las líneas anteriores por carecer de licencia de actividad.

Los problemas para el restaurante comenzaron en la primavera de 2022, cuando el Ayuntamiento de la localidad madrileña puso una denuncia por «malos olores y ruidos», aunque han tenido que pasar dos años para que se cierre, tal y como recoge Infobae.

De esta manera, este tema llegó a las manos del Departamento de Licencias de Actividad del Consistorio, quien ordenó una inspección en este local. Fue entonces, cuando los técnicos confirmaron que el restaurante no tenía en esos momentos una resolución favorable de licencia para la implantación de actividad y obras de acondicionamiento solicitada por la empresa unos meses antes.

Hasta el pasado mes de octubre de 2023, la Policía Municipal no se pasó por el local, que fue cuando levantó acta de inspección donde se denunciaron las siguientes infracciones a la Ley 17/97, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. Entre ellas, no presentar licencia expuesta al público, además de no tener expuesto el cartel identificativo, tener el extintor en el suelo, no tener expuesto al público el cartel sobre la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del consumidor, no presentar contrato de retirada de aceites usados, y no presentar contrato de mantenimiento de chimeneas/humos.

Debido a esta mala praxis, el Departamento de Licencias de Actividad del Ayuntamiento se ve obligado a abrir un expediente urbanístico. Informe en el que se especifica que el restaurante tiene en tramitación, pero no concedidas, la licencia de actividad, declaración responsable de funcionamiento y autorización para terraza.