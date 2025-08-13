Buenas noticias para la princesa Marta Luisa de Noruega. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia ha conseguido, por fin, vender la impresionante casa que tenía en la zona de Lommedalen y que adquirió tras su boda con Ari Behn. Una propiedad que había intentado vender desde hace varios meses y que ahora finalmente ha sido comprada por una familia. Ha sido un conocido agente inmobiliario el que ha confirmado la noticia a un canal de la televisión noruega.

Con esta venta, la hermana del heredero noruego pone punto final a varios años de intensa pesadilla por deshacerse de la propiedad ya que tras su boda con el chamán Durek Verrett adquirió otra mansión en las inmediaciones de Oslo. Una casa que, por cierto, se encuentra en el foco de la polémica porque la princesa tiene planeadas una serie de reformas que todavía no han sido aprobadas por las autoridades.

Post de Marta Luisa de Noruega mostrando su casa. (Foto: Redes sociales)

Fue el pasado mes de mayo cuando se supo que la princesa había puesto a la venta la casa, que había sido la residencia familiar de Marta Luisa durante su matrimonio con Ari Behn. Una propiedad llena de recuerdos y cargada de simbolismo. Además, el proceso tuvo que pararse debido a que no se tenía constancia de que había algunos elementos dentro de la finca que no estaban en la construcción original y que los nuevos propietarios tendrían que demoler. Unos elementos que la princesa sí que pudo incorporar debido a cuestiones de seguridad, como parte activa de la familia real.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres)

La propia Marta Luisa recurrió a su perfil en las redes sociales para publicitar la vivienda y esto ha ayudado mucho en el proceso de compra. «Nuestra casa en Lommedalen ha sido el mejor lugar para que nuestros hijos crecieran. Ahí es donde hemos encontrado más paz y recarga. Tan cerca de la naturaleza y, sin embargo, no tan lejos de Oslo. Y con Bærums Værk a la vuelta de la esquina. Es en esta casa donde hemos tenido las fiestas más divertidas, las conversaciones más agradables, la meditación más profunda. Nuestros altibajos», escribió la princesa en su cuenta oficial.

Tal como se ha confirmado, los nuevos propietarios son una pareja y sus hijos, que están encantados con instalarse en la zona, un entorno idílico en plena naturaleza con una parcela de 20.000 metros cuadrados y una casa de casi 500 con tres plantas y cuatro dormitorios. La familia ha pagado 19 millones de coronas frente a los poco más de 8 que desembolsó la princesa hace años.

La nueva casa de Marta Luisa

Tras la venta de la casa de Lommedalen, ahora Marta Luisa de Noruega cuenta con liquidez para afrontar los gastos y el mantenimiento de su nueva casa. La hija del rey Harald adquirió hace dos años otra propiedad cerca de Oslo que, por cierto, le ha dado más de un quebradero de cabeza.

Según medios noruegos se ha encontrado con algunos desperfectos, hasta el punto de solicitar al vendedor una rebaja sustancial. Hasta instalarse allí, Marta Luisa ha estado en un apartamento que perteneció a su madre, la reina Sonia.