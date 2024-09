La 72º edición del Festival de San Sebastián está quedando marcada por los estilismos con los que las celebrities están deslumbrando en su alfombra roja. Si durante los primeros días pudimos ver a Maribel Verdú con un vestido rompedor diseñado por Isabel Sanchís, este 24 de septiembre ha sido el turno de Ester Expósito. Al llegar al Hotel María Cristina, la actriz no ha dudado en posar delante de las cámaras con un look que no se sale de su habitual forma de vestir en este tipo de compromisos, donde siempre ha derrochado buen gusto y glamour.

Expósito se ha mostrado cercana con la prensa y con sus fans. Pero más allá de su simpatía con los presentes, el outfit por el que ha optado ha sido el centro de todas las miradas. La intérprete ha elegido un vestido midi con un estampado floral multicolor que aporta un aire primaveral. Cuenta con un escote de corazón y tirantes anchos que realzan el pecho, además de marcar también la cintura. La falda es de corte amplio, terminando por encima del tobillo y dándole un toque clásico y romántico que no suele ser muy característico de la intérprete.

Ester Expósito en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

La actriz de Élite ha combinado esta prenda con sandalias de tacón alto negras, adornadas con un detalle floral rojo en el talón, lo que agrega un toque llamativo y original al conjunto. Además, llevaba gafas de sol oscuras y un collar tipo choker, que aporta un contraste moderno al estilo general del atuendo. Un estilo juvenil del que siempre suele hacerse eco y que este clásico vestido ha dejado en un segundo plano.

Sale de su zona de confort

La actriz siempre ha mostrado una inclinación por un tipo de estilismo en concreto. De hecho, ha dejado claro que pese a que apuesta por looks minimal, siempre está al tanto de las últimas tendencias. Es por ello por lo que ha llamado especial atención el look con el que ha aparecido en el Festival de San Sebastián, el cual es más propio de los dorados años 60.

Estas imágenes se suman a la comentada portada de la revista Vogue que ha protagonizado recientemente, donde aparece con un outfit futurista. Aunque lo más llamativo del reportaje no es la ropa, sino la estética. Y es que deja en un segundo plano su característica melena rubia natural, optando por arriesgar con una melena midi negra con flequillo recto. Un peinado que ha desatado todo tipo de comentarios en el universo 2.0.