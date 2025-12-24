El motivo por el que Brooklyn Beckham ha bloqueado a su familia: «Mi madre y mi padre…»

La fractura interna de una de las familias más mediáticas del mundo ha vuelto a quedar al descubierto, esta vez a través de un gesto aparentemente silencioso pero de enorme impacto simbólico. Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, ha bloqueado en redes sociales a sus padres y a sus hermanos, una decisión que confirma que el distanciamiento familiar no solo persiste, sino que se ha agravado en un momento especialmente sensible del año. Lo que para muchos usuarios pasaría desapercibido, en el universo Beckham se ha convertido en un nuevo episodio de una crisis que parece lejos de resolverse.

La ruptura de la familia

En la era digital, dejar de seguir a alguien puede interpretarse como una señal de distancia. Sin embargo, bloquear directamente a los padres y hermanos supone un paso más contundente. Brooklyn Beckham, con más de 16 millones de seguidores, ha cerrado el acceso a su perfil a David Beckham, Victoria Beckham y a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper. Un gesto que no solo tiene consecuencias personales, sino que inevitablemente se convierte en un asunto público.

La confirmación llegó de la mano de Cruz Beckham, quien rompió el silencio por primera vez en casi un año para aclarar una información que circulaba en redes. «No es verdad que Victoria Beckham haya dejado de seguir a Brooklyn», afirmó. «Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Seamos claros: ellos amanecieron bloqueados. Al igual que yo». Con estas palabras, Cruz dejó claro que la decisión partió de Brooklyn y que el conflicto familiar es más profundo de lo que se había mostrado hasta ahora.

Desde entonces, el resto del clan Beckham ha optado por el silencio, una estrategia habitual en la familia cuando atraviesa momentos delicados. Lo único indiscutible es que no existe relación entre los padres y su hijo mayor. La última imagen pública de todos juntos data del 26 de diciembre de 2024, el conocido Boxing Day británico. Desde entonces, el distanciamiento ha sido absoluto.

Brooklyn Beckham está muy dolido

Según ha publicado el diario The Sun, el origen inmediato de este nuevo episodio se encuentra en un gesto aparentemente inocente. Victoria Beckham dio «me gusta» a un vídeo en el que Brooklyn aparecía cocinando, una acción que provocó una avalancha de comentarios por parte de seguidores que animaban al joven a reconciliarse con su familia. Lejos de suavizar la situación, este resurgir del debate público habría sido la gota que colmó el vaso para Brooklyn.

«Esto les llegó de repente y en vísperas de Navidad, cuando se supone que las familias se reúnen, es devastador», aseguró una fuente cercana a los Beckham al citado medio. «Todo lo que quieren es que las cosas se solucionen, pero cada semana parece que empeoran». Desde esta perspectiva, David y Victoria Beckham serían las víctimas de una escalada de tensión que se ha vuelto incontrolable.

Sin embargo, no todos los medios británicos coinciden en esta versión. El Daily Mail ofrece un relato distinto, en el que el foco se sitúa en Brooklyn y su mujer, Nicola Peltz. Según un amigo cercano al matrimonio, ambos habrían pedido expresamente a los Beckham que dejaran de intentar contactar con ellos, una petición que incluiría cualquier interacción pública en redes sociales que pudiera reavivar la polémica.

El entorno ha roto el silencio

Este entorno cercano al matrimonio insiste en que la decisión de bloquear a la familia responde a una necesidad de protegerse. «Sería muy navideño si los Beckham pudieran dejarlos en paz por ahora», señala este amigo. “Han pedido que los Beckham se retiren. Solo quieren que los dejen en paz». En esta versión, los movimientos en Instagram no serían gestos inocentes, sino maniobras que, aunque sutiles, reactivan la atención mediática sobre un conflicto que Brooklyn y Nicola intentan mantener en el ámbito privado.

El mismo testimonio va más allá y apunta a un trasfondo emocional más delicado. «Lo de Instagram es solo una maniobra mediática. Da la sensación de más manipulación, más manipulación psicológica. Solo aleja aún más a Brooklyn y Nicola». Una acusación grave que explica por qué el joven chef habría optado por cortar cualquier vía de contacto, al menos de forma pública.

Brooklyn y Nicola están unidos

Para entender cómo se ha llegado a este punto, es necesario retroceder varios años, hasta el anuncio del compromiso entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Lo que debería haber sido una celebración familiar se convirtió en el inicio de un conflicto prolongado. Durante los preparativos de la boda surgieron las primeras fricciones, especialmente cuando Victoria Beckham prometió diseñar el vestido de novia de su nuera, algo que finalmente no ocurrió.

El día del enlace, celebrado con gran expectación mediática, terminó de tensar la situación. Uno de los invitados, el cantante Marc Anthony, afirmó públicamente que la mujer más guapa de la fiesta era Victoria Beckham. La ausencia de una mención explícita a la novia fue interpretada por la familia Peltz como un desaire en un día especialmente importante para Nicola. A partir de ahí, el conflicto dejó de ser privado y pasó a ocupar titulares en medios de todo el mundo.

La periodista Alison Boshoff, del Daily Mail, resumió así la situación: «No se puede causar tanto dolor y daño a dos personas y luego esperar retomar la relación mediante una publicación en redes sociales. La persona que causó el dolor no puede decidir cuándo declarar el fin». Una reflexión que pone el acento en la necesidad de asumir responsabilidades antes de cualquier intento de reconciliación.