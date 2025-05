Los Beckham acorralados: de la ruptura con su hijo a las polémicas palabras de Rebeca Loos

De nuevo, la familia Beckham se coloca en el centro del huracán mediático y no por un asunto en concreto, sino por dos. El pasado 2 de mayo, David Beckham cumplió una cifra redonda, 50 años. Aquella fecha estaba señalada en el calendario familiar y fue, como no podía ser de otra manera, celebrada por todo lo alto.

La celebración tuvo lugar el pasado 3 de mayo en el exclusivo restaurante Core de Notting Hill de Londres. Lugar al que de desplazaron numerosos rostros conocidos, entre otros, Eva Longoria, Gordon Ramsay, Guy Ritchie, Gary Neville, Tom Cruise y Ana de Armas. Durante la velada, los asistentes pudieron degustar un menú de altura diseñado por la chef Clare Smyth. Tampoco faltaron las actuaciones musicales, como la interpretación de Islands in the Stream de Cruz Beckham

David, Victoria y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

A pesar de que el gran protagonista era el ex futbolista del Real Madrid, el nombre de su hijo Brooklyn también se convirtió en protagonista indirecto de la fiesta al no asistir. Una llamativa ausencia que ha reavivado el drama familiar en el que se encuentran desde hace meses los Beckham.

Ni Brooklyn, ni su esposa Nicola asistieron a las celebraciones del cumpleaños de David Beckham, ni a la de Londres ni a la que se celebró hace un mes en Miami. El matrimonio, que ahora vive en Estados Unidos, se había desplazado hasta Reino Unido, pero no apareció en ninguna foto tomada durante la noche. Según cuentan tabloides británicos y medios estadounidenses, su decisión de no acudir a la fiesta ha dejado a sus padres «desconsolados». «Nos dijeron que Brooklyn y Nicola se comunicaron con la familia antes del gran fin de semana pidiéndoles que se reunieran en privado antes de la fiesta de cumpleaños. Sin embargo, su solicitud no cayó bien entre los otros miembros de la familia», explica TMZ.

Este movimiento por parte de Brooklyn ha sido interpretado como un distanciamiento. Además, también faltó al desfile de moda de Victoria Beckham el pasado mes de marzo.

Las polémicas declaraciones de Rebeca Loos

Por otro lado, al margen de lo mencionado, el matrimonio Beckham se encuentra acaparando la primera plana mediática después de la reaparición televisiva de Rebeca Loss, quien se convirtió en una de las protagonistas de ¡De Viernes! el pasado 25 de abril. Han pasado casi veinte años desde que en 2004 su nombre se colara en las portadas de medio mundo por su presunto affaire con David Beckham, durante su etapa en el Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rebecca Loos (@rebeccaloosofficial)

«Yo ya estoy casada y tengo hijos, estaba alejada de este tema, pero él ha tocado un poco el asunto en su documental y la manera que él habla de la relación. De repente, me contacta gente por Instagram insultándome y todo el odio empieza de nuevo”, confesó la que fuera asistente personal del ex futbolista. «Si no lo quiere admitir que no lo admita, pero al menos que no me eche la culpa a mí, que somos dos», añadió. Tal y como explicó Loss, su relación con Beckham comenzó de una manera «inocente», pero con mensajes cargados de insinuaciones que terminaron en una noche de pasión en un hotel madrileño. «Nos metimos en el coche con su conductor y un grupo de amigos, les dejamos en su hotel y cuando estábamos solos nos besamos. Nos besamos hasta su hotel, toda la Castellana. Subí y nos lo pasamos fenomenal», puntualizó Rebecca Loss.

El hoy presidente del Inter de Miami no atravesaba su mejor momento con Victoria Beckham. Esto ocurrió durante su etapa en el equipo blanco. Según complicó Rebeca: «Hace 20 años, David llevaba una doble vida. No estaba mucho con su mujer y tenía necesidades, que no satisfacía con su mujer. Yo estuve en su vida en un momento en el que estaban pasando una mala racha», recordó.