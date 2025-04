David Beckham ha celebrado su 50 cumpleaños por adelantado tras la reaparición mediática de Rebecca Loos, quien fuera su asistenta personal. El futbolista retirado ha compartido en sus redes sociales cómo ha sido la celebración, en la que ha estado rodeado de sus seres queridos más cercanos y futbolistas de la talla de Leo Messi o cantantes como Marc Anthony. «Así que pensé en empezar a celebrar un poco antes, ¡una noche tan especial en Miami! Qué suerte tener amigos y familiares increíbles con quienes comenzar las celebraciones del 50 cumpleaños. Os amo», ha escrito en su cuenta personal.

La fiesta ha tenido lugar en el restaurante Cipriani Downtown de Miami (un negocio que fundó el novio de Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera) y todos los invitados han vestido de gala. A esta celebración no han faltado algunos de sus hijos, que han estado acompañados por sus respectivas parejas. Romeo Beckham, junto a la modelo Kim Turnbull; Cruz Beckham, que ha estado acompañado por Jackie Apostel y Harper Seven, la pequeña de la casa. Sin embargo, entre los asistentes hubo una sonada ausencia, la de Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz, que no acudieron.

Rebecca Loos vuelve a pronunciarse sobre su supuesto affaire con Beckham

Esta celebración llega poco tiempo después de la reaparición mediática de Rebecca Loos, la que fuera asistenta personal del futbolista retirado durante su etapa en Madrid y que ha reiterado que mantuvo supuestamente un affaire con Beckham. Un escándalo que parecía haber llegado a su fin y que ha vuelto a ocupar varios titulares.

La ex asistente ha concedido una reveladora entrevista en 60 Minutes Australia en la que ha vuelto a pronunciarse sobre su relación con el ex jugador del Real Madrid. «Me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido en nada. Yo era primera persona que veía por la mañana y la última por la noche (…). Me enfrento a la pareja más fuerte y poderosa de los medios, que tiene todo el dinero del mundo para contratar a los mejores relaciones públicas y abogados. Y yo solo tenía la verdad de mi lado. Sé lo mucho que significa para él su imagen. Supongo que quiero que él también sienta algo de dolor. Había historias horribles de las dos, pero nunca de él, nada cambió en su vida, todo era culpa de Victoria o mía».

Hace más de dos décadas que este testimonio vio la luz por primera vez, aunque David Beckham entonces lo negó todo a través de un comunicado. «Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más absurdas sobre mi vida privada. Lo que apareció esta mañana es solo un ejemplo más. La verdad es que estoy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. Ningún tercero puede hacer nada para cambiar esto».

Además, en su documental, el deportista retirado habló también sobre ello. Contó que «era la primera vez que a Victoria y a él les ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio» y desveló que de alguna manera este supuesto affaire afectó a su matrimonio: «Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo sino hundiendo. Honestamente, no sé cómo logramos superarlo. Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia. Valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo algunos días en los que me despertaba y pensaba: «¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir hasta el entrenamiento? ¿Cómo voy a parecer como si no pasara nada?» Me sentía físicamente mal todos los días».