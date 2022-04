Curiosidades y looks: todos los detalles de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La familia Beckham está de celebración. Ha sido durante este mismo fin de semana cuando el hijo mayor de David Beckham se daba el “sí, quiero” con su ahora esposa en Florida. Un acto que no ha pasado desapercibido en el panorama internacional, tanto por el despliegue de seguridad que protegía a la pareja protagonista, como por los looks que han lucido tanto sus familiares como el resto de invitados.

La mansión frente al mar de los padres de Nicola Peltz en Palm Beach fue testigo de la que ya se ha convertido en la boda del año. Fue allí donde Brooklyn Beckham esperó en el altar a su chica, la cual confió en Valentino para su día más especial. El diseño por el que se decantó contaba con manga larga y detalles en encaje, para el cual viajó hasta dos veces a Roma para ultimar todos los detalles junto al diseñador de la firma. No obstante, este no es el único vestido que la modelo habría lucido, aunque aún no se saben más detalles del resto de sus elecciones. Por su parte, el joven eligió un smoking con el que fue en perfecta sintonía con su padre, cediendo una gran parte del protagonismo familiar a Victoria, que como madrina escogió un vestido en color gris marengo, de estilo lencero y satinado, tirantes y escote de encaje, haciendo gala así de su exquisito gusto estilístico, más aún teniendo en cuenta la importancia familiar de la cita.

Como no podía ser de otra manera, llamaron especialmente la atención los numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el enlace entre Brooklyn y Nicola. Entre estas personalidades estaban las compañeras de Victoria en las Spice Girls, Gigi Hadid, Serena Williams, Eva Longoria o el chef Gordon Ramsay. Todos ellos no dudaron en compartir sus looks a través de sus redes sociales, dejando ver a sus seguidores una pequeña parte del evento, aunque eso sí, sin destapar los misteriosos vestidos de la novia. Todos ellos pudieron bailar y pasarlo bien en la fiesta posterior a golpe de música de Snoop Dog, cantante y gran amigo del exfutbolista: “David ha sido mi chico durante más de diez años y estoy muy unido a su familia. La boda de Brooklyn va a ser un gran evento y mi regalo para él y su futura esposa es que acudiré y haré una sensación para ellos en su gran día”, comentaba el rapero estadounidense momentos previos al evento.

Curiosidades del enlace

Daily Mail ha sido el encargado de desvelar todos los detalles de esta atípica ceremonia. Y es que, lejos de apostar por algo convencional, la pareja recibió las siete bendiciones del matrimonio judío, recitadas bajo la jupá. Más tarde, y ya como marido y mujer, ambos inauguraron su nueva etapa protagonizando el baile de Only Fools Rush In de Elvis Presley, seguido de Stand By Me de Ben E. King.

Teniendo en cuenta que, tanto Brooklyn como Nicola cuentan con familias muy adineradas, ambos firmaron un acuerdo prematrimonial antes de darse el “sí, quiero” para siempre. Por su parte, sus allegados quisieron regalarles un viaje al espacio valorado en 475.000 euros del cual aún no se sabe la fecha. Una muy buena manera de empezar una etapa en común y poner el broche de oro a tres años de relación sentimental.