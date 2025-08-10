El estado de salud de Jaume Anglada, el artista mallorquín y amigo íntimo del Rey Felipe VI, sigue en el punto de mira. A medida que pasan las horas, el centro médico en el que se encuentra ingresado da parte sobre su situación, que sigue siendo preocupante. Además, días después del accidente, que tuvo lugar en la avenida Joan Miró de Palma, por el que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ahora ha salido a la luz la versión del hombre que le atropelló y que posteriormente se dio a la fuga -aunque finalmente las autoridades pudieron encontrarle-.

La última hora sobre su estado de salud

Desde la madrugada del pasado viernes 8 de agosto, Anglada -que es muy querido en el archipiélago- permanece ingresado en el Hospital Universitario Son Espases donde presentó «múltiples lesiones» que derivaron en un traumatismo craneoencefálico severo.

Ahora, la última hora sobre su estado de salud -según fuentes hospitalarias-, es que el artista se encuentra «estable dentro de la gravedad» y que su vida no corre peligro. Además, tal y como reza el comunicado del parte médico, sigue en la UCI bajo vigilancia estrecha y en coma inducido a la espera de su evolución en las últimas horas.

Jaume Anglada en Mallorca hace unos meses. (Foto: Gtres)

A lo largo de estas horas, las cámaras han captado a gran parte de sus allegados entrando y saliendo del centro médico en el que se encuentra. Entre ellos, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, íntimos del cantante, al que conocen desde hace más de una década. De la misma manera, aunque no se encuentra en Mallorca, el Rey Felipe VI también está muy pendiente -desde sus vacaciones privadas- del estado de salud de Jaume, que forma parte de su círculo más cercano desde el 2000 cuando coincidieron en el Real Club Náutico debido a un campeonato de vela.

Carolina Cerezuela y Jaume Anglada actuando juntos. (Foto: Gtres)

La versión del conductor que lo atropelló

Tras el atropello, la Policía Local destinó parte de sus esfuerzos en esclarecer el accidente ocurrido en la madrugada del 8 de agosto que casi termina con la vida de Anglada. Afortunadamente, varios vecinos de la zona consiguieron apuntar la matricula del coche que arrojó al artista, que conducía una Vespa.

Jaume Anglada en un evento. (Foto: Gtres)

Horas después, los agentes lograron capturar al joven de 20 años responsable del siniestro, que dio positivo en la prueba de alcoholemia con más del doble de lo establecido legalmente. Por su parte, el juez encargado del caso ha decretado su ingreso en la cárcel tras imputarle una conducción temeraria, omisión del deber de socorro y lesiones por imprudencia. Por su parte, el diario Última Hora ha recogido que el conductor ha declarado que no vio al cantante tras hacer una maniobra que era prohibida.