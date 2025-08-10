Galicia: el destino veraniego que une a Yolanda Díaz con Rajoy, Feijóo y Juan Carlos I

Durante la década de los 90, era muy común que la celebridades veraneasen en la Costa del Sol. Marbella se convirtió en una ciudad perfecta para aquellas fortunas que buscaban descanso, lujo y buenos establecimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido otros puntos en nuestra geografía que han adquirido una relevancia especial. Galicia se ha impuesto como el destino estrella de los famosos, sobre todo ahora que Julio Iglesias se ha comprado una casa donde pasar largas temporadas con su familia.

Juan Carlos I es uno de los principales representantes del norte de España. Su presencia en las regatas de Sangenjo ha hecho que muchos turistas desarrollen un interés especial por las playas de la zona. Él suele quedarse en casa de su amigo Pedro Campos, donde tiene una planta adaptada a sus necesidades. No obstante, es común verle en el puerto o en el Club Náutico. Eso sí, siempre acompañado de su equipo de seguridad.

Juan Carlos I navegando en Sangenjo. (FOTO: Gtres)

Sangenjo ha ganado peso por muchos motivos y la publicidad indirecta que ha realizado el Rey emérito ha sido beneficiosa. Dicho enclave se ha convertido en el escenario donde don Juan Carlos suele reencontrarse con su hija Elena. La infanta viaja hasta allí mientras su padre participa en las regatas y disfrutan de unos días en familia.

¿Dónde veranea Feijóo?

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular desde 2022, sigue vinculado a Galicia y cuando encuentra un hueco en su agenda hace una escapada a Moaña (Pontevedra). Allí se reencuentra con sus familiares y amigos cercanos y puede disfrutar de unas playas tranquilas. Es un destino conocido, pero hay otras zonas más turísticas, así que sigue conservando su esencia.

Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas en la boda de José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Gtres)

Las Rías Baixas es un paraíso y miles de personas se desplazan hasta allí para comprobarlo. Según los medios locales, es habitual ver a Feijóo con su pareja, Eva Cárdenas, por la zona. A pesar de la fama que le ha generado su buena reputación política, el líder del PP hace una vida totalmente normal, como cuando estaba de presidente de la Xunta de Galicia, cargo que estrenó en 2009 y que mantuvo hasta que se trasladó a Madrid.

Yolanda Díaz se decanta por Vigo

Yolanda Díaz sonriendo. (Foto: Gtres)

Otra política de origen gallego es Yolanda Díaz. Nació en Fene (La Coruña), a pesar de que ahora está asentada en Madrid por cuestiones profesionales. Ella se ha decantado por Bayona, un municipio que pertenece a Vigo, situado en la provincia de Pontevedra.

Bayona es una pintoresca villa marinera que ofrece una combinación única de historia, naturaleza y tradición. Pasear por el Monte Boi, entre robles y pinos con vistas al mar, o adentrarse en el Castillo de Monterreal son experiencias imprescindibles para quienes visitan este enclave gallego. También lo es contemplar la réplica de la carabela La Pinta, símbolo del papel histórico que jugó el municipio en el descubrimiento de América. La hoja de ruta exacta de Yolanda Díaz se desconoce, pero lo que está confirmado es que, mientras su partido intenta sobrevivir entre escándalo y escándalo, ella recarga fuerzas en su tierra.