En un avión y con diferentes ideologías políticas: así conoció Alberto Núñez Feijóo a su mujer

La inestabilidad y la sombra de la corrupción están marcando la situación actual del Gobierno de España. Como no podía ser de otra manera, en medio del caos, el resto de partidos están realizando ciertos movimientos en preparación para lo que pueda ocurrir (incluidas unas posibles elecciones). Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha cerrado un equipo que considera completamente capacitado para gobernar ya si fuera necesario. Una estrategia que ha generado una gran expectación en cuanto a su figura, tanto profesional como personal, siendo esta última la más desconocida.

Dentro del ámbito más privado de Feijóo, Eva Maria de Cárdenas Botas, su pareja, ocupa un lugar muy importante. Y es que, aunque han sido escasas sus apariciones públicas juntos, lo cierto es que muchos medios indican que es un apoyo fundamental para el político. La primera vez que sus caminos se cruzaron fue en 2009, concretamente en un avión de Madrid con destino a Santiago de Compostela. Por aquel entonces, el líder del Partido Popular había tenido su primera reunión en Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y Eva tenía la agenda repleta de reuniones, ya que era la directora de Zara Home, la cadena de tiendas que levantó de la nada a partir de 2003.

Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante ese vuelo, Feijóo y Eva María no solo cruzaron miradas, si no que también entablaron una conversación que, sin saberlo, se convertiría en el inicio de una historia de amor. Según contó el político a Bertín Osborne, al bajar del avión, Eva le dijo que le había caído muy bien y que, si le hubiera conocido antes, habría votado al PP. Unas declaraciones que dejaban entrever que, hasta la fecha, no compartían ideologías políticas. Algo que, con el tiempo, no ha resultado ningún tipo de problema. Además, en una entrevista que concedió Eva a Vanity Fair, confesó que cuando lo conoció «tenía prejuicios», después de aclarar que en su casa de siempre habían sido «más próximos a otros partidos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Núñez Feijóo (@anunezfeijoo)

Después de ese viaje, Alberto y Eva no volvieron a coincidir hasta cuatro años más tarde, cuando el político llevó a cabo una visita oficial a la tienda modelo de Zara Home como presidente de la Xunta de Galicia. En 2013 fueron vistos en una actitud cómplice dando un paseo, generando multitud de rumores que señalaban que entre ambos había surgido algo más que una amistad, los cuales, finalmente, resultaron ser ciertos.

En 2017 dieron la bienvenida a su único hijo en común, Alberto, y en 2022, se mudaron a Madrid debido al cargo de responsabilidad que ejercía Feijóo dentro del Congreso de los Diputados. Cabe destacar que, en un primer momento, se asentaron en Moaca, Pontevedra, en una enorme casa de piedra cercana a la costa.