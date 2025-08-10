El plan de Amaia Salamanca mientras Rosauro Varo se consolida como el nuevo "jeque" de Marbella

La historia de amor de Amaia Salamanca y Rosauro Varo comenzó en 2010 y ha estado marcada por la discreción. La pareja disfruta de una relación consolidada, a pesar de los rumores que han circulado durante los últimos tiempos. Sus apariciones conjuntas son escasas, pero eso no quiere decir que lleven vidas separadas, al contrario. El entorno ha confirmado que están mejor que nunca, centrados en su respectivos proyectos profesionales y en el bienestar de sus hijos: Olivia, Nacho y Mateo.

Amaia Salamanca tiene un plan mientras Rosauro Varo se consolida como uno de los «jeques» más influyentes de Marbella. El empresario ha tomado decisiones muy acertadas y ahora se ha asociado con el festival Starlite para inaugurar un enclave llamado Starlite Beach Club, un templo que pretende reunir a la alta sociedad de la Costa del Sol y a los turistas más exclusivos. El centro abrirá sus puertas en 2026, justo el año en el que se estrena la serie de Amaia. Antes de seguir, puntualizamos que usamos el término «jeque» para hacer un guiño al respetado imperio que está levantando.

Rosauro Varo y Amaia Salamanca en Semana Santa. (Foto: Gtres)

Por su parte, Amaia Salmanca ha conseguido que su nombre suene con fuerza en el panorama audiovisual. Ha participado en proyectos que han marcado un antes y un después en la ficción española, como por ejemplo Sin tetas no hay paraíso. Ahora está centrada en sacar adelante un proyecto donde compartirá escena con Ángela Molina, Pep Munné, Aitor Luna y Blanca Romero, entre otros. Se llama Pura Sangre y verá la luz dentro de unos meses en Telecinco.

El plan de Amaia Salamanca

Amalia Salamanca está encantada con su nueva serie. «Estamos rodando en la naturaleza y el mundo del caballo es maravilloso. No tenía nada de contacto anterior con los caballos y me ha gustado mucho descubrir esa nueva parte. Son animales que te dan respeto. Al principio tenía bastante miedo y no estaba del todo segura, pero poco a poco me he ido manejando cada vez mejor», ha comentado al respecto.

Rosauro Varo y Amaia Salamanca en una boda. (Foto: Gtres)

La artista se ha convertido en amazona y reconoce que está disfrutando mucho con su nuevo papel. Hay que recordar que Sin tetas no hay paraíso no ha sido su único éxito. Desde que terminó esta novela, ha sido protagonista de otras ficciones, algunas han llegado a Netflix, como Bienvenidos a Edén. También hay que tener en cuenta que Amaia tendrá tiempo de disfrutar de sus hijos y del resto de su familia.

La pareja tiene una casa en La Moraleja, la lujosa urbanización madrileña donde viven algunas estrellas como Richard Gere. Sin embargo, en 2020 hicieron las maletas y se trasladaron hasta la Costa del Sol, donde Rosauro está haciendo negocios tan importantes. Se desconoce si se quedarán allí o si aprovecharán para hacer alguna escapada, pero lo cierto es que en Marbella tienen todo lo que necesitan: sol, playa, restaurantes y dentro de muy poco un club muy exclusivo donde disfrutar con total tranquilidad.

Rosauro Varo, un empresario de éxito

Starlite Beach Club tiene un único objetivo: convertirse en el centro de moda de Marbella. Estará ubicado en Laguna, uno de los lugares más famosos de la ciudad. Contará con 2.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 600 personas.

Rosauro Varo en el tanatorio de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

El reto es hacer que Laguna despierte el interés del turismo europeo. Rosauro no estará sólo, contará con la ayuda de su socia, Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite. En unas declaraciones que recoge la revista ¡Hola!, el empresario afirma: «La magia de las noches de Starlite Festival se extenderá al día y…. ¡lo hará en Laguna Beach Estepona! Será en el primer Starlite Beach Club».

Podemos decir que el éxito de Rosauro Varo no es fruto de la casualidad, sino de una trayectoria consolidada en distintos sectores estratégicos. Actualmente es vicepresidente de Movistar Plus y accionista de la compañía, además de ocupar un asiento en el Consejo de Administración de Acciona Energía, una de las firmas más importantes del país en el ámbito de las renovables.

A todo lo anterior se suma su papel como presidente de GAT Inversiones, un grupo con intereses diversificados en turismo, hostelería, tecnología, telecomunicaciones e inmobiliaria, que lo posiciona como una figura clave dentro del panorama empresarial. Por eso nos preguntamos: ¿Qué será lo próximo que nos tiene preparado?