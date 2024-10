Amaia Salamanca, la destacada actriz española que alcanzó la fama en la popular serie de televisión Los hombres de Paco, en 2005, ha dado un nuevo salto profesional que la coloca en un segundo plano en la industria. La de Coslada se ha convertido en segunda ayudante de dirección del corto El perverso mundo de los cubitos de hielo, basado en la obra de teatro con el mismo nombre que se puede ver actualmente en el teatro Microteatro Por Dinero, en Madrid.

Amaia Salamanca en el FesTVal de 2023. (Foto: Gtres)

Dirigido por el guionista y realizador español Joaquín Górriz, y protagonizado por Rebeca Sala, conocida por su papel en series como El Secreto de Puente Viejo o Ciega a Citas, El perverso mundo de los cubitos de hielo supone el debut de Amaia Salamanca detrás de cámaras. La actriz, según ha podido saber LOOK, está presente en todas las fases de la producción del filme: preparación, rodaje -terminó hace escasas semanas-, y posproducción. En este sentido y de acuerdo a las principales tareas de un ayundante de dirección, Amaia habría creado un desglose del guion, remarcando las necesidades de realización del corto, o desarrollado un programa o calendario de rodaje, entre otras funciones.

Junto a la actriz y como primera ayundante de dirección se encuentra su prima, cuya identidad de desconoce. A diferencia de Amaia Salamanca, ésta sí habría desempeñado antes dichas funciones y se dedicaría explícitamente al trabajo detrás de cámaras en producciones cinematrográfica o audiovisuales para la pequeña pantalla.

Sea como fuere, lo cierto es que la participación de Amaia Salamanca en El perverso mundo de los cubitos de hielo, no ha trascendido anteriormente debido al deseo expreso de la actriz de permanecer en un perfil bajo ante los medios de comunicación. De hecho, la intérprete de SMS, Sin tetas no hay paraíso, o Bienvenidos a Edén, no aparece en ninguna fotografía o material gráfico del rodaje del corto u otros.

Amaia se formó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y comenzó su carrera profesional en el mundo del espectáculo -siempre en primer plano-, a principios de los años 2000. Alcanzó la fama con su papel en Los Hombres de Paco, que se emitió entre 2005 y 2010. Esta actuación le valió reconocimiento y una sólida base de seguidores. Posteriormente, Amaia participó en otras producciones exitosas como Gran Hotel, donde interpretó a Julia, y El secreto de Puente Viejo, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas de la televisión española. En el cine, ha trabajado en películas como Fuga de cerebros y Matar al perro.

Amaia Salamanca, alejada de las redes sociales

Aunque es cierto que Amaia Salamanca es conocida por ser reservada respecto a su vida personal, llama la atención que su actividad en redes sociales, donde reúne a más de 900 mil seguidores, haya sido nula desde abril. La actriz está desaparecida del universo 2.0 y cabe remontarse al pasado mes de agosto para encontrar una imagen suya en los medios de comunicación. En concreto, al día 12 de agosto, cuando acudió a un concierto en el marco del Festival Startlite.

Amaia Salamanca, en un concierto en Marbella. (Foto: Gtres)

Entonces, la la actriz hacía poco que había confirmado su reconciliación con Rosauro Vauro tras una crisis de pareja. «Hay baches y límites, pero yo hasta el momento… He pasado por muchos baches. Hay que ser buen compañero de vida. Reírnos juntos. La pasión es importante también», dijo.