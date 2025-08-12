Iker Casillas estalla en redes: "¿No hay más gilipollas que yo para sacar?"

Iker Casillas ha vuelto a usar sus redes sociales como altavoz, y lo ha hecho con un mensaje que no ha pasado desapercibido. En una storie publicada en Instagram, el ex guardameta ha escrito con tono mordaz: «Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. Spain is different».

El texto, cargado de ironía, parece una respuesta directa al revuelo generado por su estancia en Colombia, donde ha coincidido con Juliana Pantoja Beltrán, la llamada Pantoja colombiana. En las últimas semanas, medios y programas de corazón se han hecho eco de la supuesta cercanía entre ambos, especialmente después de que Pantoja publicara un selfie con él en la playa y en actitud distendida. Aunque Casillas no ha compartido ninguna imagen junto a la joven, sí ha publicado varias fotos en solitario disfrutando de las playas caribeñas, acompañadas de frases optimistas como «La alegría no está en las cosas; está en nosotros». Estas publicaciones, sumadas a las de Juliana, encendieron la maquinaria de la prensa rosa y seguidores en redes, que no han dejado de especular sobre una posible nueva relación del ex futbolista.

Con todo, la storie de este martes es, en esencia, su forma de responder: una narración breve, casi como un guion, que resume la secuencia según su punto de vista. Primero, un viaje normal con amigos. Luego, unas fotos en la playa. Después, la atención mediática. Y finalmente, el foco constante sobre él, incluso años después de retirarse del fútbol profesional.

Las otras supuestas relaciones de Iker Casillas que siguen dando que hablar

Antes de este nuevo episodio, otras mujeres como Claudia Bavel y Sandra Madoc ya habían hecho públicas sus supuestas interacciones privadas con él. Sin embargo, Iker Casillas siempre ha negado o minimizado estas acusaciones, acusándolas a su vez de aprovecharse de su vida personal para ganar notoriedad. No obstante, la historia que ha protagonizado Juliana Pantoja parece haber marcado un antes y un después, ya que ha generado una cobertura mediática mucho más amplia y un fuerte eco a raíz de las imágenes difundidas desde Cartagena de Indias.

Sea como fuere, lo cierto es que la storie de Iker Casillas no confirma ni desmiente nada sobre su posible relación -ya sea esporádica o no-, con la psicóloga colombiana, pero sí deja claro el malestar del ex guardameta por ser, una vez más, el epicentro de titulares y debates televisivos.